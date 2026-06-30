Украинка Снигур сенсационно выбила Свитолину из Уимблдона

Марта Костюк, Элина Свитолина и Дарья Снигур. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Дарья Снигур стала автором главной сенсации первого игрового дня Уимблдона-2026. Украинка выбила из турнира свою соотечественницу Элину Свитолину.

Также на турнире стартовала Марта Костюк, которая уверенно обыграла соперницу, сообщает портал Новини.LIVE.

Снигур совершила камбэк против Свитолиной

Поединок между двумя украинками завершился победой Снигур в двух сетах — 7:5, 6:2. Начало встречи складывалось в пользу Свитолиной, которая повела 4:0 в первом сете, однако не смогла удержать преимущество. Снигур выиграла семь из следующих восьми геймов, взяла сет, а во второй партии уже полностью контролировала ход игры.

Для Свитолиной это поражение стало вторым подряд на турнирах Большого шлема. Перед Уимблдоном она уступила Марте Костюк в четвертьфинале Ролан Гаррос.

До этих двух матчей Элина не проигрывала украинским теннисисткам на турнирах Большого шлема.

Элина Свитолина — Дарья Снигур — 5:7, 2:6.

Костюк уверенно вышла во второй круг

Марта успешно начала выступление на Уимблдоне, обыграв аргентинку Надежду Подороску, занимающую 574-е место в мировом рейтинге. Для теннисисток это была первая очная встреча.

Украинка в пятый раз в карьере преодолела стартовый раунд Уимблдона и продолжила борьбу за титул. Во втором круге Костюк встретится с россиянкой Анной Блинкиной, которая в первом раунде выбила другую представительницу Украины — Юлию Стародубцеву.

Марта Костюк — Надежда Подороска — 6:1, 6:2.

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