Усик больше не чемпион мира: украинец отказался от всех поясов

Александр Усик. Фото: Reuters

Андрей Андрущак Редактор

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик объявил о важном решении относительно своего будущего в профессиональном боксе. Он заявил, что добровольно сдает чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

О своем решении Усик сообщил в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Усик освободил титулы

Украинский боксер обратился к болельщикам с заявлением, в котором сообщил, что решил объявить свои чемпионские титулы вакантными. Теперь возможность побороться за них получат другие претенденты.

В то же время Усик подчеркнул, что это решение не означает завершение карьеры. Он пояснил, что намерен провести еще один поединок, который назвал своим последним танцем.

Также украинец поблагодарил все боксерские организации, с которыми работал на протяжении карьеры, и выразил признательность болельщикам за поддержку.

Предыдущий бой завершился нокаутом

Последний поединок Усика состоялся 23 мая в египетской Гизе. Украинец встретился с легендой кикбоксинга Рико Верхувеном.

Бой оказался непростым для украинца, однако в 11-м раунде он переломил его ход и одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Александр Красюк предупредил о рисках, которые могут повлиять на наследие Усика после завершения карьеры.

Также Новини.LIVE писал, что известный украинский экс-чемпион мира и нынешний тренер резко раскритиковал Усика после боя с Рико Верхувеном. Специалист заявил, что выступление украинца негативно сказалось на репутации профессионального бокса.