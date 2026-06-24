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Главная Спорт Усик может завершить карьеру или же объявит о следующем бое

Усик может завершить карьеру или же объявит о следующем бое

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 19:43
Усик может завершить карьеру в ближайшее время — заявление команды чемпиона
Александр Усик. Фото: Reuters

Будущее Александра Усика в профессиональном боксе остается неопределенным. Несмотря на переговоры о следующем поединке, команда украинского чемпиона не исключает, что он может завершить карьеру уже в ближайшее время.

О будущем Усика рассказал директор команды украинского боксера Сергей Лапин в комментарии Mirror, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик
Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Reuters

Усик еще не определился со следующим боем

В прошлом месяце украинец защитил свои титулы в поединке против легенды кикбоксинга Рико Верхувена. Бой завершился досрочно в предпоследнем раунде после вмешательства рефери.

После поединка команда голландца пыталась оспорить результат из-за спорной остановки боя уже после сигнала об окончании раунда. Однако протест был отклонен, а Усик сохранил чемпионские пояса.

На данный момент одним из главных претендентов на бой с украинцем остается обязательный претендент Агит Кабаел. В то же время Лапин дал понять, что окончательное решение относительно будущего Усика еще не принято.

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Александр Усик во время выхода на ринг. Фото: Reuters

В команде говорят о возможном завершении карьеры

Лапин заявил, что Кабаел — сильный соперник и чемпион, заслуживающий уважения. Однако организация поединков такого уровня зависит не от заявлений в СМИ, а от серьезных переговоров между всеми сторонами.

По словам представителя украинца, сейчас ключевым вопросом является не то, кому еще что-то должен доказать Усик, а то, удастся ли организовать событие соответствующего масштаба. Для этого необходима поддержка вещателей, организаторов и коммерческих партнеров.

В команде подчеркнули, что готовы рассматривать серьезные предложения и открыты для переговоров. В то же время Лапин фактически допустил вариант, при котором Усик может завершить карьеру, если будущий проект не будет соответствовать его статусу и ожиданиям.

"Возможно, болельщики уже видели его на ринге в последний раз. А может, впереди ещё одна глава", — добавил Лапин.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк предупредил о вызовах, с которыми украинский чемпион может столкнуться в ближайшие годы.

Также Новини.LIVE писал, что Рико Верхувен остался недоволен решением по протесту после боя с Усиком.

Александр Усик профессиональный бокс Сергей Лапин
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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