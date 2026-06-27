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Главная Спорт Усик рассматривает два варианта для последнего боя в карьере

Усик рассматривает два варианта для последнего боя в карьере

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 17:59
Усик может завершить карьеру боями с Уайлдером или Верхувеном
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик определился с основными вариантами для заключительного поединка в профессиональной карьере. После отказа от чемпионских поясов боксер хочет устроить максимально громкий финал.

Об этом сообщил автор и ведущий YouTube-канала "Тайк Майсон" Максим Диденко, передает портал Новини.LIVE.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Кто может стать последним соперником Усика

По информации Диденко, команда украинца сейчас рассматривает два основных варианта. Первый — реванш с легендой кикбоксинга Рико Верхувеном, второй — поединок против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

По словам журналиста, Усик не был заинтересован в боях с претендентами Агитом Кабаелом и Муратом Гассиевым, которые не выглядят привлекательными ни с финансовой, ни с медийной точки зрения.

Реванш с Верхувеном остается одним из наиболее вероятных вариантов, поскольку интерес к организации такого боя якобы проявляет Турки Аль-аш-Шейх. Кроме того, команда украинца может быть заинтересована окончательно закрыть все вопросы после непростого первого поединка, который завершился спорной досрочной победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

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Другой сценарий предполагает бой с Уайлдером в США. Такой поединок позволил бы Усику завершить серию встреч с самыми громкими представителями своей эпохи после боев с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По информации источника, команда украинца еще не приняла окончательного решения. Оба варианта остаются актуальными и будут подробно рассматриваться в ближайшее время.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о результатах 16-го игрового дня чемпионата мира-2026. Испания одержала важную победу над Уругваем, Бельгия разгромила своего соперника.

Также Новини.LIVE писал о программе 17-го игрового дня мундиаля, в которой особое внимание будет приковано к матчам с участием Англии, Хорватии и Португалии.

Александр Усик Деонтей Уайлдер Рико Верхувен
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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