Усик возобновил тренировки: на этот раз он сосредоточен

Александр Усик. Фото: Reuters

Андрей Андрущак Редактор

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик возобновил тренировки после небольшого перерыва. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе уже приступил к подготовке к своему следующему бою, который может стать последним.

О возобновлении тренировок сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Усика.

Усик готовится к бою

Ранее Усик заявлял, что рассматривает два варианта завершения карьеры. Одним из них является поединок с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, по поводу организации которого украинская команда ведет переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing. Ожидается, что бой может состояться в США.

Предыдущий поединок Усик провел в мае, когда досрочно победил чемпиона Glory Рико Верховена. Украинец завершил бой техническим нокаутом в 11-м раунде, но во время поединка выглядел не лучшим образом и подвергся критике.

В июне этого года Усик добровольно сдал чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Это позволило другим претендентам начать борьбу за вакантные титулы, тогда как сам украинец сосредоточился на подготовке к финальному бою.

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