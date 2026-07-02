Усик встретился с Белодед и провел совместный мастер-класс

Дарья Белодед и Александр Усик. Фото:

Бывший трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в настоящее время находится в Испании. В Марбелье он провел мастер-класс вместе с призеркой Олимпиады по дзюдо Дарьей Белодед.

О мастер-классе сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети спортсменов.

Усик и Белодед провели совместную тренировку

Украинские спортсмены встретились в клубе Vasylchuk Academy, где провели открытую тренировку. Усик и Белодед вместе поработали в зале, а также позировали фотографам и общались с учениками. Отметим, что оба сына Усика тренируются в этой академии.

Встреча состоялась через несколько дней после того, как Усик объявил о завершении своей чемпионской эпохи в супертяжелом весе. 26 июня украинец официально объявил вакантными пояса WBC, WBA, IBF.

В WBC титул Усика был передан немцу Агиту Кабаелу, WBA вручила пояс россиянину Мурату Гассиеву, а IBF проведет титульный бой с двумя претендентами.

После этого WBA обновила рейтинг супертяжелого веса. Усика полностью исключили из списка лучших боксеров дивизиона.

Первую защиту нового титула Гассиев проведет 11 июля. Его соперником станет француз Тони Йока, который в настоящее время занимает 14-е место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.