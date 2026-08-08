В Аргентине перестало биться сердце отца Месси
Отец капитана сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионеля Месси, Хорхе Месси, скончался в возрасте 68 лет. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью, однако семья не раскрывала ее диагноз.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Infobae.
Отец Месси скончался после того, как сын не выиграл второй ЧМ
По информации аргентинского источника, Хорхе Месси скончался в одной из клиник города Росарио. В последнее время он проходил лечение, но спасти его врачам не удалось.
Во время чемпионата мира 2026 года состояние здоровья отца Месси уже вызывало беспокойство. После стартового матча Аргентины против Алжира, в котором Лионель оформил хет-трик, футболист не смог сдержать слёз. Тогда он объяснил, что его эмоции были связаны не с футболом, а с тяжелыми событиями в семье.
Впоследствии в СМИ появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем отца Месси. В июне семья футболиста подтвердила, что он проходит лечение, при этом попросив не распространять слухи. На тот момент состояние пациента оценивалось как стабильное.
Хорхе Месси много лет был агентом и менеджером Лионеля, представлял его интересы во время переговоров с клубами и повсюду сопровождал сына.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренер "Бенфики" назвал причину, по которой Анатолий Трубин потерял место в стартовом составе команды.
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