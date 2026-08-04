В Челси показали новое видео с радостным Мудриком

Михаил Мудрик с партнерами по команде. Фото: "Челси"/кадр из видео. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с командой. Это произошло после того, как истекла дисквалификация за проваленный допинг-тест.

В "Челси" эта новость сразу же всколыхнула болельщиков, а возвращение украинца стало самым обсуждаемым событием, сообщил портал Новини.LIVE.

Камеры следят за Мудриком

После возвращения украинца на поле за ним начали следить камеры клубной пресс-службы. В свежей публикации в соцсетях в "Челси" показали, как Мудрик с улыбкой идет на тренировку в Гонконге.

Следующий матч лондонский клуб проведет против туринского "Ювентуса" — товарищеский матч запланирован на 5 августа. Если тренерский штаб сочтет, что Мудрик набрал необходимую физическую форму, украинец сможет выйти на поле.

В настоящее время у 25-летнего Мудрика действует контракт с "Челси" до 30 июня 2031 года. До отстранения Михаил провел за клуб 73 матча, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее Мудрик также играл за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал" и черниговскую "Десну".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что французские фанаты встретили Илью Забарного у его автомобиля.

Также Новини.LIVE писал, что история с приглашением Лионеля Месси на свадьбу Криштиану Роналду получила новый поворот после раскрытия подробностей.