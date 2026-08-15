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Главная Спорт В России перенесли футбольный матч из-за воздушной тревоги

В России перенесли футбольный матч из-за воздушной тревоги

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 23:32
В России матч Сочи — Волга перенесли из-за угрозы атаки БПЛА
Российские футболисты ФК "Сочи". Фото: российские СМИ

Матч шестого тура Первой лиги России между "Сочи" и ульяновской "Волгой" не состоялся в запланированное время из-за угрозы атаки беспилотников. Организаторы сначала несколько раз переносили начало встречи, а затем приняли решение провести ее на следующий день.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Матч перенесли из-за угрозы атаки беспилотников

Изначально игра должна была начаться 15 августа в 18:00 по московскому времени на стадионе "Фишт" в Сочи. Впоследствии начало матча перенесли на час, а затем отложили на неопределенный срок.

В итоге клуб-хозяин сообщил, что матч состоится 16 августа. Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.

Перед перенесенным матчем "Сочи" занимает 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России, имея в своём активе семь очков после пяти туров. "Волга" из Ульяновска идет 12-й, набрав шесть очков.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о выступлении Олега Дорощука в финале чемпионата Европы, где украинский прыгун в высоту уступил лишь Джанмарко Тамбери.

Также Новини.LIVE сообщал о финансовых деталях возможного перехода Родри в "Барселону", которая может потратить на футболиста около 210 млн евро.

воздушная тревога Россия российские спортсмены
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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