Винисиус шокировал руководство Реала своими требованиями по зарплате

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор наконец высказался о готовности подписать новый контракт с клубом. Однако, его требования президенту клуба Флорентино Пересу будет трудно принять.

Бразилец хочет существенно улучшить финансовые условия, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на AS.

Винисиус-младший. Фото: Reuters

Винисиус претендует на максимальный контракт

По информации источника, Винисиус стремится получать 20 млн евро за сезон после уплаты налогов. Кроме того, футболист хочет получать часть доходов от использования собственного образа, а также специальный бонус за продление контракта.

Действующий контракт бразильского нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. Стороны еще не достигли окончательной договоренности, однако "Реал" заинтересован в сохранении одного из своих главных атакующих игроков.

В то же время интерес к Винисиусу проявляет лондонский "Арсенал". Английский клуб рассматривал возможность борьбы за бразильца в случае, если переговоры между футболистом и мадридцами зайдут в тупик. Бразилец также уже согласился на трансфер.

Винисиус выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время он провел 375 матчей во всех турнирах, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 140 млн евро.

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