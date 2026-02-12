Украина снова против Грузии - известны соперники команды Реброва и Лиге наций

Визит к Виктору Орбану — сборная Украины узнала соперников в Лиге наций
В Брюсселе состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027 гг. Своих трех соперников в группе дивизиона B узнала сборная Украины.
Среди соперников Украине снова досталась Грузия, как и в прошлой Лиге наций, сообщил портал Новини.LIVE.
Соперники Украины в Лиге наций
Турнир начнется осенью 2026 года и станет одним из этапов формирования отбора к чемпионату Европы 2028 года.
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграет в Лиге B, где будет бороться за возвращение в элиту европейского футбола. Поединки группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года.
Соперниками Украины станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.
Дальнейшая судьба команд будет зависеть от итогового места в группе. Победители групп напрямую поднимутся в Лигу A. Вторые места получат шанс повыситься через стыковые матчи. Третьи команды будут играть за сохранение прописки, а четвертые покинут дивизион и опустятся в Лигу C.
Плей-офф турнира запланирован на март и июнь 2027 года.
