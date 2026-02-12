Видео
Визит к Виктору Орбану — сборная Украины узнала соперников в Лиге наций

Дата публикации 12 февраля 2026 21:33
Украина снова против Грузии - известны соперники команды Реброва и Лиге наций
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В Брюсселе состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027 гг. Своих трех соперников в группе дивизиона B узнала сборная Украины.

Среди соперников Украине снова досталась Грузия, как и в прошлой Лиге наций, сообщил портал Новини.LIVE.

Соперники Украины в Лиге наций

Турнир начнется осенью 2026 года и станет одним из этапов формирования отбора к чемпионату Европы 2028 года.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграет в Лиге B, где будет бороться за возвращение в элиту европейского футбола. Поединки группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года.

Соперниками Украины станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

Дальнейшая судьба команд будет зависеть от итогового места в группе. Победители групп напрямую поднимутся в Лигу A. Вторые места получат шанс повыситься через стыковые матчи. Третьи команды будут играть за сохранение прописки, а четвертые покинут дивизион и опустятся в Лигу C.

Плей-офф турнира запланирован на март и июнь 2027 года.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
