Волочай заявил, что из украинских властей только Федоров поддержал киберспорт

Михаил Федоров и игроки NAVI. Фото: Reuters/NAVI

Андрей Гончар Редактор

Украинский комментатор и соучредитель трансляционной студии Maincast Виталий Волочай отреагировал на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Он публично поблагодарил чиновника за поддержку развития украинского киберспорта.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Волочая в Telegram.

Виталий Волочай. Фото: кадр из видео

Волочай поблагодарил Федорова

По словам Волочая, именно Федоров стал первым высокопоставленным чиновником, который ещё в 2023 году поддержал идею развития киберспорта в Украине и помог украинским комментаторам и командам работать непосредственно на ведущих международных соревнованиях.

Комментатор отметил, что благодаря содействию тогдашнего министра цифровой трансформации украинские студии получили возможность освещать крупнейшие турниры мирового киберспорта, в частности мейджоры и другие престижные чемпионаты.

«Первым и единственным человеком в руководстве государства, который выслушал и поддержал идею о том, что топовые события и киберспорт должны развиваться в Украине, а украинские комментаторы и команды должны быть на месте событий, еще в 2023 году был министр цифровой трансформации», — написал Волочай.

Виталий добавил, что именно благодаря личной поддержке Федорова украинские комментаторы начали выезжать из Украины во время войны и работать на крупных международных турнирах в Кельне, Катовице и других городах.

В заключение Волочай поблагодарил чиновника за помощь и подчеркнул, что лично благодарен ему за вклад в развитие украинского киберспорта.

Ранее Михаил Федоров подтвердил свое увольнение с поста министра обороны и подвел итоги работы на этой должности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Аргентины переломила ход матча с Англией и завоевала путевку в финал чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после полуфинала Лионель Месси объяснил, благодаря чему аргентинцы смогли победить английскую команду.