Локотип Esports Nations Cup

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Сборная Украины по MLBB вышла на Esports Nations Cup: команда отыгралась после поражения и победила Польшу

Сборная Украины по Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) завоевала путевку на финальную стадию Esports Nations Cup. Украинцы приступили к региональной квалификации с поражения, но после этого выиграли три матча подряд и в итоге обыграли Польшу со счетом 3:1 в решающем противостоянии.

Квалификация проходила с 14 по 16 августа по системе Double Elimination. После стартового поражения от Казахстана, украинская команда оказалась в нижней сетке, где уже не имела права на ошибку.

Сначала Украина уверенно победила Грецию — 2:0, а затем с таким же счетом одолела Кыргызстан. В финале нижней сетки украинцы встретились с Польшей и выиграли серию - 3:1. Именно эта победа принесла сборной путевку на Esports Nations Cup. Результат украинцев подтверждают и профильные спортивные издания.

Сборная Украины по MLBB

Кто будет представлять Украину

Основу сборной сформировали игроки трех клубов.

Трое представителей Boars Gaming — Сергей Pelmetronio Лисогор, Владислав GODBELIEVER Грабченко и Антон stonix Драгнев уже имеют опыт совместной игры на клубном уровне.

Лисогор выступает на позиции голд-лайнера, имеет максимальный ранг 1032 звезды Mythical Immortal и является многократным призером Surge Europe. Грабченко – победитель MEK Season 1 и серебряный призер MEK Season 2.

К ним присоединились мидлайнер Minerva Fury Игр "Sensei" Химяк и джанглер White Army Игр "makar0n" Макаренко.

Химяк играет в MLBB с 2017 года, в разное время выступал за Team Falcons, занимал четвертое место на MCC Season 2 и 5–8 место на IESF 2024. У Макаренко уже есть опыт выступлений за национальную команду Украины — он представлял страну на IESF WEC 2024.

Запасными игроками стали Кирилл "Pankrattt" Шинкарь и Даниил "RISE" Лизон. Тренер сборной - Виталий "FreeStyle" Белинский.

Квалификация по MLBB стала последней для украинской сборной в рамках отбора на Esports Nations Cup. UESF выступала официальным National Team Partner турнира и занималась формированием составов украинских команд по девяти дисциплинам и координацией их участия в отборе.

"Важная победа национальной сборной Украины на региональных квалификациях. Это был путь, наполненный яростными противостояниями и насыщенным гранд-финалом. Спасибо команде за проделанную работу", — заявил CEO UESF Андрей Грищенко.

О Федерации киберспорта Украины (UESF)

Федерация киберспорта Украины (UESF) – официальная национальная организация, развивающая и регулирующая киберспорт в Украине. Под руководством президента Максима Криппы федерация организует национальные чемпионаты, представляет Украину на международной арене и строит экосистему, где у каждого игрока — от начинающего до профессионала — есть возможность расти.