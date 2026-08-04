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Главная Спорт Жена Забарного поделилась невероятными романтическими фото с любимым

Жена Забарного поделилась невероятными романтическими фото с любимым

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 08:34
Жена Забарного опубликовала романтические фото с футболистом в Париже
Ангелина и Илья Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

Защитник сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный имеет одни из самых романтичных отношений в украинском футболе. Со своей женой Ангелиной он знаком еще со школьных времен и уже отпраздновал восемь лет отношений.

В своей новой публикации Ангелина поделилась серией романтических фотографий с мужем, сообщил портал Новини.LIVE.

Ангелина и Илья Забарные
Ангелина и Илья Забарные с кофе. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

Илья и Ангелина Забарные вместе со школьных лет

Новая фотосессия Забарных состоялась на улицах Парижа, а в целом пост Ангелины был посвящен восьмой годовщине их отношений.

На опубликованных снимках супруги прогуливаются по улицам Парижа, обнимаются и проводят время вместе у Эйфелевой башни и в исторических кварталах города. Пара также сделала несколько романтических кадров за чашкой кофе и во время прогулки по парку.

Ангелина и Илья Забарные
Ангелина и Илья Забарные на фоне Эйфелевой башни. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

В посте жена украинского футболиста отметила, что они уже восемь лет вместе. Она написала: "Восемь лет мы каждый день выбираем друг друга, растем вместе и с каждым днём любим еще сильнее".

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Ангелина и Илья Забарные
Ангелина и Илья Забарные в парижском парке. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

После перехода украинского защитника в "ПСЖ" они живут во Франции, где Илья уже выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что французские болельщики обратили внимание на мощный автомобиль Забарного после тренировки "ПСЖ".

Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси получил приглашение на свадьбу Криштиану Роналду, хотя инициатором этого решения был не сам португальский футболист.

Илья Забарный жены футболистов Ангелина Забарная
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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