Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шотландії дозволять використати волинки під час Євро-2024 — як довго діяла заборона arrow

Шотландії дозволять використати волинки під час Євро-2024 — як довго діяла заборона

10 лютого 2024 16:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шотландії дозволять використати волинки під час Євро-2024 — як довго діяла заборона
Шотландський оркестр волинок. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

УЄФА офіційно дозволив збірній Шотландії використати волинки на матчах Євро-2024. Музичні інструменти на стадіонах були заборонені після ЧС-2010 у ПАР, коли на стадіонах нічого не було чутно через вувузели.

Про це пише ESPN, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вболівальники в українському футболі добре пам’ятають, як раніше на стадіонах користувалися дудками. Багатьох це бентежило та заважало дивитися матчі. 

Але під час Мундіалю в Північній Африці українських фанатів переплюнули місцеві глядачі, які дуже гучно використовували національний музичний інструмент вувузели, які видають специфічний й не для всіх приємний звук. 

Виявляється, волинки можна було використовувати

З того моменту на стадіони було заборонено проносити будь-які "механічні пристрої, що видають звуки". Проте заборона, як з’ясувалося, не стосується волинок.

"Уболівальники можуть приносити на стадіон інструменти, але їм доведеться зареєструвати їх у своїх національних асоціаціях, які нестимуть відповідальність за централізацію діяльності вболівальників на стадіоні", — заявили в УЄФА на фан-форумі.

Таким чином шотландські вболівальники зможуть відвідувати матчі з волинками, якщо їх зареєструють у національній асоціації.

Нагадаємо, 10 лютого у Мадриді "Реал" Андрія Луніна зіграє проти "Жирони" Артема Довбика та Віктора Циганкова. Анонс центрального матчу Ла-Ліги.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом та пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Збройні сили України показали, як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.

футбол
музика
Шотландія
ПАР
Євро-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі