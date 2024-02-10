Шотландії дозволять використати волинки під час Євро-2024 — як довго діяла заборона

Шотландський оркестр волинок. Фото: Reuters

УЄФА офіційно дозволив збірній Шотландії використати волинки на матчах Євро-2024. Музичні інструменти на стадіонах були заборонені після ЧС-2010 у ПАР, коли на стадіонах нічого не було чутно через вувузели.

Про це пише ESPN, передає Новини.LIVE.

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Але під час Мундіалю в Північній Африці українських фанатів переплюнули місцеві глядачі, які дуже гучно використовували національний музичний інструмент вувузели, які видають специфічний й не для всіх приємний звук.

Виявляється, волинки можна було використовувати

З того моменту на стадіони було заборонено проносити будь-які "механічні пристрої, що видають звуки". Проте заборона, як з’ясувалося, не стосується волинок.

Bagpipes allowed inside Euro 2024 stadiums https://t.co/UUzg1dMUpf — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) February 8, 2024

"Уболівальники можуть приносити на стадіон інструменти, але їм доведеться зареєструвати їх у своїх національних асоціаціях, які нестимуть відповідальність за централізацію діяльності вболівальників на стадіоні", — заявили в УЄФА на фан-форумі.

Таким чином шотландські вболівальники зможуть відвідувати матчі з волинками, якщо їх зареєструють у національній асоціації.

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