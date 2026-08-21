Топ-8 клубів, які зникли під час повномасштабної війни в Україні

Футбольнй клуб "Дніпро-1". Фото: "Дніпро-1"

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Повномасштабне вторгнення Росії також боляче вдарило по українському футболу. Через війну одні клуби втратили фінансування, інші — стадіони та інфраструктуру, а деякі взагалі припинили існування.

Портал Новини.LIVE згадав сім відомих команд, які зникли з футбольної карти України.

Футболісти ФК "Ворскла". Фото: ФК "Ворскла"

"Таврія"

Перший чемпіон незалежної України та володар Кубка України після окупації Криму у 2014 році був змушений відроджуватися на материковій частині країни.

Команда виступала у Другій лізі та базувалася на Херсонщині. Після початку повномасштабного вторгнення "Таврія" втратила інвестора й остаточно припинила діяльність.

"Минай"

Закарпатський клуб кілька сезонів виступав в Українській Прем'єр-лізі, однак після початку повномасштабної війни зіткнувся із серйозними фінансовими труднощами.

Команда не могла конкурувати з іншими клубами за рівнем бюджету, а у 2025 році припинила існування.

ПФК "Львів"

Клуб був створений на базі старого ФК "Львів", який також свого часу виступав в Українській Прем'єр-лізі.

ПФК "Львів" вийшов до УПЛ у 2018 році, однак після початку повномасштабної війни залишив елітний дивізіон, а згодом через фінансові проблеми фактично припинив діяльність. Наразі від клубу залишилася лише дитячо-юнацька школа, яка продовжує виховувати футболістів.

"Маріуполь"

Один із найстабільніших клубів українського футболу припинив існування після знищення Маріуполя російськими військами. Команда втратила стадіон, тренувальну базу та можливість продовжувати виступи.

Після цього з'являлися різні проєкти з відродження маріупольського футболу, однак історичний "Маріуполь" так і не був відновлений.

"Волинь"

Один із найвідоміших клубів Західної України понад 60 років представляв Луцьк на професійному рівні. "Волинь" провела 16 сезонів у Вищій лізі та УПЛ, тричі доходила до півфіналу Кубка України, а в різні роки за команду виступали Олег Лужний, Євген Хачеріді, Марко Девич, Василь Сачко, Майкон і Папа Гує.

Після початку повномасштабного вторгнення клуб, який на той момент виступав у Першій лізі, оголосив про припинення діяльності через фінансові труднощі.

"Десна"

"Десна" була одним із найміцніших середняків Української Прем'єр-ліги. Клуб вийшов до УПЛ у 2018 році, а вже в сезоні-2019/20 посів четверте місце та дебютував у єврокубках.

Після початку повномасштабної війни "Десна" не змогла продовжувати виступи через руйнування стадіону, тренувальної бази та складну безпекову ситуацію в Чернігові.

У 2025 році клуб офіційно виключили зі складу учасників УПЛ, хоча юридично "Десна" не ліквідована.

"Дніпро-1"

СК "Дніпро-1" був створений у 2017 році й менш ніж за сім років пройшов шлях від Другої ліги до боротьби за чемпіонство України. У сезоні-2022/23 команда стала срібним призером УПЛ, а вже наступного року дебютувала у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Однак улітку 2024 року клуб припинив існування через фінансові проблеми та втрату інвестора. Після зняття зі змагань "Дніпро-1" був виключений зі складу учасників УПЛ. За інформацією ЗМІ, на той момент клуб також мав значні борги.

"Ворскла"

Один із найстаріших і найтитулованіших клубів України, заснований у 1955 році, понад чверть століття був постійним учасником елітного дивізіону.

Найбільшими досягненнями "Ворскли" стали перемога в Кубку України сезону-2008/09, дві бронзові медалі чемпіонату України та регулярні виступи в єврокубках, зокрема в груповому етапі Ліги Європи.

Після початку повномасштабної війни клуб опинився у глибокій фінансовій кризі, пов'язаній із проблемами власника Костянтина Жеваго.

Команда вилетіла з УПЛ, накопичила великі борги, отримала трансферні бани від ФІФА, а у 2026 році не пройшла атестацію для участі в професійному чемпіонаті України та фактично втратила професійний статус.

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