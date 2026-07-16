Волочай заявив, що в українській владі лише Федоров допомагав кіберспорту

Михайло Федоров та гравці NAVI. Фото: Reuters/NAVI

Андрій Гончар Редактор

Український коментатор і співзасновник студії трансляцій Maincast Віталій Волочай відреагував на звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Він публічно подякував посадовцю за підтримку розвитку українського кіберспорту.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на допис Волочая в Telegram.

Віталій Волочай. Фото: кадр з відео

Волочай подякував Федорову

За словами Волочая, саме Федоров став першим високопосадовцем, який ще у 2023 році підтримав ідею розвитку кіберспорту в Україні та допоміг українським коментаторам і командам працювати безпосередньо на провідних міжнародних змаганнях.

Коментатор зазначив, що завдяки сприянню тодішнього міністра цифрової трансформації українські студії отримали можливість висвітлювати найбільші турніри зі світового кіберспорту, зокрема мейджори та інші престижні чемпіонати.

"Першою і єдиною людиною в керівництві держави, яка вислухала і підтримала ідею того, що топові події і кіберспорт мають в Україні розвиватися, українські коментатори і команди мають бути на місці подій, ще у 2023 році був міністр цифрової трансформації", — написав Волочай.

Віталій додав, що саме завдяки особистій підтримці Федорова українські коментатори почали виїжджати з України під час війни та працювати на великих міжнародних турнірах у Кельні, Катовіце та інших містах.

На завершення Волочай подякував посадовцю за допомогу та наголосив, що особисто вдячний йому за внесок у розвиток українського кіберспорту.

Раніше Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади міністра оборони та підбив підсумки роботи на цій посаді.

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