Збірна України з футболу обіграла Італію та з 1-го місця вийшла в півфнал Євро-2026

Матч Україна — Італія. Фото: УАФ

Андрій Гончар Редактор

Юнацька збірна України U-19 завершила груповий етап чемпіонату Європи-2026 без втрат очок. Команда Дмитра Михайленка мінімально обіграла Італію, здобула третю поспіль перемогу та вийшла до півфіналу з першого місця у своїй групі.

Про успіх української команди повідомив портал Новини.LIVE.

Марченко став героєм матчу

Українська збірна, яка ще після перемоги над Сербією достроково гарантувала собі вихід до плейоф, вийшла на матч із Італією в напіврезервному складі. Попри кадрові зміни, "синьо-жовті" витримали тиск одного з фаворитів турніру та зуміли втримати мінімальну перевагу.

Єдиний гол зустрічі було забито на 30-й хвилині. Півзахисник київського "Динамо" Павло Люсін перехопив м'яч у центрі поля, стягнув на себе кількох суперників і віддав розрізну передачу на Богдана Оліченка. Вінгер "Баварії" увірвався до штрафного майданчика, прибрав захисника та майстерно перекинув голкіпера, відкривши рахунок.

Після перерви італійці повністю заволоділи ініціативою та створили чимало небезпечних моментів біля воріт українців. Головним героєм другої половини зустрічі став воротар Денис Марченко, який здійснив кілька ефектних сейвів і не дозволив супернику відновити рівновагу.

Ця перемога стала для збірної України першою без пропущених м'ячів на нинішньому чемпіонаті Європи. У півфіналі команда Дмитра Михайленка зустрінеться зі збірною Німеччини, яка посіла друге місце у своїй групі.

Італія U-19 — Україна U-19 — 0:1

Гол: Оліченко, 30.

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