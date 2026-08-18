Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Збірна України з MLBB вийшла на Esports Nations Cup: команда відігралася після поразки

Збірна України з MLBB вийшла на Esports Nations Cup: команда відігралася після поразки

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 14:54
Збірна України з MLBB вийшла на Esports Nations Cup: команда відігралася після поразки та перемогла Польщу
Логотип Esports Nations Cup

Збірна України з Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) здобула путівку на фінальну стадію Esports Nations Cup. Українці розпочали регіональну кваліфікацію з поразки, але після цього виграли три матчі поспіль і в підсумку обіграли Польщу з рахунком 3:1 у вирішальному протистоянні.

Кваліфікація проходила з 14 до 16 серпня за системою Double Elimination. Після стартової поразки від Казахстану українська команда опинилася в нижній сітці, де вже не мала права на помилку.

Спочатку Україна впевнено перемогла Грецію — 2:0, а потім із таким самим рахунком здолала Киргизстан. У фіналі нижньої сітки українці зустрілися з Польщею та виграли серію — 3:1. Саме ця перемога принесла збірній путівку на Esports Nations Cup. Результат українців підтверджують і профільні спортивні видання.

Украинская команда
Збірна України з Mobile Legends

Хто представлятиме Україну

Основу збірної сформували гравці трьох клубів.

Троє представників Boars Gaming — Сергій "Pelmetronio" Лисогор, Владислав "GODBELIEVER" Грабченко та Антон "stonix" Драгньов — уже мають досвід спільної гри на клубному рівні.

Читайте також:

Лисогор виступає на позиції голд-лайнера, має максимальний ранг 1032 зірки Mythical Immortal і є багаторазовим призером Surge Europe. Грабченко — переможець MEK Season 1 та срібний призер MEK Season 2.

До них приєдналися мідлайнер Minerva Fury Ігор "Sensei" Хімяк та джанглер White Army Ігор "makar0n" Макаренко.

Хімяк грає в MLBB із 2017 року, у різний час виступав за Team Falcons, посідав четверте місце на MCC Season 2 та 5–8 місце на IESF 2024. Макаренко вже має досвід виступів за національну команду України — він представляв країну на IESF WEC 2024.

Запасними гравцями стали Кирило "Pankrattt" Шинкар і Данііл "RISE" Лізон. Тренер збірної — Віталій "FreeStyle" Бєлінський.

Кваліфікація з MLBB стала останньою для української збірної в межах відбору на Esports Nations Cup. UESF виступала офіційним National Team Partner турніру та займалася формуванням складів українських команд у дев'яти дисциплінах і координацією їхньої участі у відборі.

"Важлива перемога для національної збірної України на регіональних кваліфікаціях. Це був шлях, наповнений запеклими протистояннями і насиченим гранд-фіналом. Дякую команді за пророблену роботу" — заявив CEO UESF Андрій Грищенко.

Про Федерацію кіберспорту України (UESF)

Федерація кіберспорту України (UESF) — офіційна національна організація, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи федерація організовує національні чемпіонати, представляє Україну на міжнародній арені та будує екосистему, де кожен гравець — від початківця до професіонала — має можливість зростати.

спорт Саудівська Аравія Кіберспорт Esports Nations Cup 2026 Федерація кіберспорту України
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації