Збірна України з MLBB вийшла на Esports Nations Cup: команда відігралася після поразки та перемогла Польщу

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Збірна України з Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) здобула путівку на фінальну стадію Esports Nations Cup. Українці розпочали регіональну кваліфікацію з поразки, але після цього виграли три матчі поспіль і в підсумку обіграли Польщу з рахунком 3:1 у вирішальному протистоянні.

Кваліфікація проходила з 14 до 16 серпня за системою Double Elimination. Після стартової поразки від Казахстану українська команда опинилася в нижній сітці, де вже не мала права на помилку.

Спочатку Україна впевнено перемогла Грецію — 2:0, а потім із таким самим рахунком здолала Киргизстан. У фіналі нижньої сітки українці зустрілися з Польщею та виграли серію — 3:1. Саме ця перемога принесла збірній путівку на Esports Nations Cup. Результат українців підтверджують і профільні спортивні видання.

Збірна України з Mobile Legends

Хто представлятиме Україну

Основу збірної сформували гравці трьох клубів.

Троє представників Boars Gaming — Сергій "Pelmetronio" Лисогор, Владислав "GODBELIEVER" Грабченко та Антон "stonix" Драгньов — уже мають досвід спільної гри на клубному рівні.

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Лисогор виступає на позиції голд-лайнера, має максимальний ранг 1032 зірки Mythical Immortal і є багаторазовим призером Surge Europe. Грабченко — переможець MEK Season 1 та срібний призер MEK Season 2.

До них приєдналися мідлайнер Minerva Fury Ігор "Sensei" Хімяк та джанглер White Army Ігор "makar0n" Макаренко.

Хімяк грає в MLBB із 2017 року, у різний час виступав за Team Falcons, посідав четверте місце на MCC Season 2 та 5–8 місце на IESF 2024. Макаренко вже має досвід виступів за національну команду України — він представляв країну на IESF WEC 2024.

Запасними гравцями стали Кирило "Pankrattt" Шинкар і Данііл "RISE" Лізон. Тренер збірної — Віталій "FreeStyle" Бєлінський.

Кваліфікація з MLBB стала останньою для української збірної в межах відбору на Esports Nations Cup. UESF виступала офіційним National Team Partner турніру та займалася формуванням складів українських команд у дев'яти дисциплінах і координацією їхньої участі у відборі.

"Важлива перемога для національної збірної України на регіональних кваліфікаціях. Це був шлях, наповнений запеклими протистояннями і насиченим гранд-фіналом. Дякую команді за пророблену роботу" — заявив CEO UESF Андрій Грищенко.

Про Федерацію кіберспорту України (UESF)

Федерація кіберспорту України (UESF) — офіційна національна організація, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи федерація організовує національні чемпіонати, представляє Україну на міжнародній арені та будує екосистему, де кожен гравець — від початківця до професіонала — має можливість зростати.