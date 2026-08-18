Жирона готова застосувати до Циганкова дисциплінарні заходи

Віктор Циганков під час матчу. Фото: Getty Images

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

В іспанському футболі триває скандал навколо демаршу Віктора Циганкова. Один із лідерів збірної України відмовляється виступати в Сегунді, куди його "Жирона" вилетіла за підсумками сезону. Керівництво клубу вимагає, щоб півзахисник виконував умови контракту.

Циганкову офіційно заборонили спілкуватися з представниками преси, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Циганкова.

За підсумками минулого сезону "Жирона" втратила місце в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. Частина футболістів не погодилася виступати в Сегунді, більшість із них покинули клуб. Однак каталонцям не вдалося продати Віктора Циганкова, чий контракт закінчується влітку наступного року. При цьому українець продовжує домагатися трансферу і більше не грає за іспанську команду.

Звернення "Жирони" до Циганкова. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" попередила Циганкова

У клубі нагадали футболістові про необхідність виконувати умови контракту. При цьому Віктору Циганкову заборонили спілкуватися з журналістами без узгодження з "Жироною". Такий пункт нібито зазначений у контракті українця.

"Надання інтерв’ю або будь-які публічні заяви без такого дозволу вважатимуться порушенням контракту. Як ми вже повідомляли раніше, порушення контракту змусить нас застосувати дисциплінарні заходи", — написали в "Жироні".

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