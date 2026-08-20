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Головна Спорт Зірковий нападник запропонував Барселоні свої послуги

Зірковий нападник запропонував Барселоні свої послуги

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 11:39
Дьокереш повідомив Арсеналу, що хоче перейти до Барселони
Віктор Дьокереш у матчі за Арсенал. Фото: Reuters

Футболіст збірної Швеції Віктор Дьокереш не проти змінити клуб до кінця літнього трансферного вікна. Він хоче грати за "Барселону". Агент гравця вже запропонував його послуги каталонському клубу.

"Барселона" розглядає варіант із запрошенням шведа, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Каталонський клуб продовжує намагатися підписати Хуліана Альвареса, щоб закрити позицію форварда. Однак мадридський "Атлетіко" не бажає відпускати аргентинця, незважаючи на його прагнення приєднатися до "Барселони". У "біло-гранатових" можуть виникнути проблеми, якщо вони не запросять нападника, оскільки Ферран Торрес та Роберт Левандовський залишили клуб.

Дьокереш хоче допомогти "Барселоні"

Серед інших кандидатів на вакантну позицію в каталонській команді опинився Віктор Дьокереш. Швед лише нещодавно перейшов до "Арсеналу" зі "Спортінга", але вже готовий до нового трансферу заради "Барселони".

У Каталонії розглядають такий варіант, але при цьому ставляться до нього скептично. У "Барселоні" розуміють, що "Арсенал" вимагатиме значної компенсації за свого провідного нападника. "Синьо-гранатові" не роблять ставку на трансфер Віктора Дьокереша.

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футбол Футбол трансфери Барселона Арсенал Віктор Дьокереш
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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