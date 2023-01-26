Артем Довбик може стати одноклубником Віталія Миколенка

Ще один українець може переїхати до англійської Прем'єр-ліги

Форвард збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру до англійської Прем'єр-ліги. Ним цікавиться команда, кольори якої вже захищає інший український футболіст.

У послугах гравця "Дніпра-1" зацікавлений "Евертон", повідомляє The Sun.

25-річний Артем Довбик давно привернув увагу європейських клубів. Довгий час "Дніпро-1" не отримував щодо нього конкретних пропозицій, а коли вони почали надходити, український клуб не влаштовували умови трансферу.

Новий виклик для Довбика

Тепер все може змінитись. У послугах Артема Довбика зацікавлений англійський "Евертон", який представляє найбагатшу футбольну лігу Європи. Цей клуб знаходиться у пошуках форварда, який допоміг би у боротьбі за виживання. Нещодавно "іриски" не зуміли підписати Арно Данджуму, який вибрав варіант із переходом до "Тоттенгема". Після цього клуб із Ліверпуля звернув увагу на Артема Довбика.

У сезоні 2022/2023 українець забив за "Дніпро-1" 16 голів і зробив чотири результативні передачі у 22 поєдинках у всіх турнірах. Повідомлялося, що клуб та форвард домовилися не розглядати інші пропозиції до літа, оскільки "Дніпро-1" розраховує виграти українську Прем'єр-лігу. Проте інтерес із боку "Евертона" може змінити ситуацію.

"Іриски" за підсумками 19 турів розташувалися на передостанньому місці у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Команда набрала лише 15 очок і не перемагала з жовтня минулого року. Її кольори захищає захисник збірної України Віталій Миколенко.

Нагадаємо, керівництво англійського "Евертона" зайняте пошуками кандидатів на посаду головного тренера команди. Попереднього наставника Френка Лемпарда було відправлено у відставку через незадовільні результати. Вже відомо, хто може замінити його на тренерському містку.