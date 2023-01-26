Артем Довбик может стать одноклубником Виталия Миколенко

Еще один украинец может переехать в английскую Премьер-лигу

Форвард сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги. Им интересуется команда, цвета которой уже защищает другой украинский футболист.

В услугах игрока "Днепра-1" заинтересован "Эвертон", сообщает The Sun.

25-летний Артем Довбик давно привлек внимание европейских клубов. Долгое время "Днепр-1" не получал по нему конкретных предложений, а когда они начали поступать, украинский клуб не устраивали условия трансфера.

Новый вызов для Довбика

Теперь все может измениться. В услугах Артема Довбика заинтересован английский "Эвертон", представляющий самую богатую футбольную лигу Европы. Этот клуб находится в поисках форварда, который помог бы в борьбе за выживание. Недавно "ириски" не сумели подписать Арно Данджуму, который выбрал вариант с переходом в "Тоттенхэм". После этого клуб из Ливерпуля обратил внимание на Артема Довбика.

В сезоне 2022/2023 украинец забил за "Днепр-1" 16 голов и сделал четыре результативные передачи в 22 поединках во всех турнирах. Сообщалось, что клуб и форвард договорились не рассматривать другие предложения до лета, поскольку "Днепр-1" рассчитывает выиграть украинскую Премьер-лигу. Однако интерес со стороны "Эвертона" может изменить ситуацию.

"Ириски" по итогам 19 туров расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала только 15 очков и не побеждала с октября прошлого года. Ее цвета защищает защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Напомним, руководство английского "Эвертона" занято поисками кандидатов на пост главного тренера команды. Предыдущий наставник Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку по причине неудовлетворительных результатов. Уже известно, кто может заменить его на тренерском мостике.