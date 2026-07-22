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Головна Спорт Аудиторія кіберспорту дорослішає: більшість глядачів турнірів — люди віком 25–34 роки

Аудиторія кіберспорту дорослішає: більшість глядачів турнірів — люди віком 25–34 роки

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 20:02
Аудиторія кіберспорту дорослішає: хто сьогодні дивиться Counter-Strike 2 та Dota 2
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere. Ілюстративне фото: Україна молода

Кіберспорт поступово виходить за межі підліткової аудиторії. Нові аналітичні дані трансляцій студії Maincast, що входить до холдингу ARS Capital бізнесмена Максима Кріппи, свідчать, що основними глядачами турнірів з Counter-Strike 2 та Dota 2 сьогодні є молоді дорослі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Чому аудиторія кіберспорту дорослішає

Згідно з останнім дослідженням, найбільшу частку аудиторії становлять люди віком 25–34 роки. Серед глядачів трансляцій Dota 2 ця вікова категорія охоплює 64,7%, а серед аудиторії Counter-Strike 2 — 54,7%. Загалом 75% глядачів Dota 2 та 78% аудиторії Counter-Strike 2 перебувають у віці 18–34 років, що свідчить про концентрацію кіберспортивної аудиторії саме серед молодих дорослих.

Аудиторія кіберспорту дорослішає: більшість глядачів турнірів — люди віком 25–34 роки - фото 1

Водночас поступово збільшується частка старших глядачів. Так, аудиторія віком 35–44 роки становить 21,7% серед шанувальників Dota 2 та 16,5% серед глядачів CS2. Частка людей віком понад 45 років поки що залишається невеликою — менш ніж 4%.

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Аудиторія кіберспорту дорослішає: більшість глядачів турнірів — люди віком 25–34 роки - фото 2

Аналітики Maincast пояснюють цю тенденцію тим, що покоління геймерів і фанатів кіберспорту, яке почало дивитися трансляції понад десять років тому, продовжує залишатися частиною індустрії.

"Ми бачимо природний процес дорослішання індустрії. Покоління глядачів, яке почало дивитися кіберспорт десять–п’ятнадцять років тому, сьогодні вже є молодими професіоналами, але продовжує залишатися активною частиною аудиторії. Це свідчить про зрілість ринку. Кіберспорт поступово перетворюється з нішевого цифрового захоплення на повноцінний сегмент глобальної індустрії розваг", — зазначив СЕО холдингу Максим Кріппа.

Популярність кіберспорту в Україні підтверджують і показники переглядів. За даними аналітичної платформи Streams Charts, трансляції Counter-Strike входять до числа найпопулярніших ігор українського сегменту Twitch, зібравши понад 13 млн годин перегляду за рік. За інформацією Maincast, кіберспорт уже став третім за популярністю видом спортивних трансляцій, поступаючись лише футболу та баскетболу.

Аудиторія кіберспорту дорослішає: більшість глядачів турнірів — люди віком 25–34 роки - фото 3

Загалом кількість переглядів україномовного сегменту YouTube зросла на 4000% порівняно з 2022 роком. Крім того, лише за минулий рік було зафіксовано приріст ще на 42%. Це підтверджує стійку тенденцію переходу аудиторії на якісний україномовний контент.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2025 році Федерацію кіберспорту України (UESF) очолив бізнесмен Максим Кріппа. Після зміни керівництва організація зосередилася на реформуванні внутрішніх турнірів, розвитку національної збірної та розширенні міжнародної співпраці у сфері кіберспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, український підприємець Максим Кріппа останніми роками активно інвестує у великі активи в Україні. Після придбання кіберспортивного клубу NAVI, готелю "Україна" та бізнес-центру "Парус" він також став власником Міжнародного виставкового центру (МВЦ) — найбільшого виставкового комплексу країни.

Кіберспорт молодь Максим Кріппа
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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