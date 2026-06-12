Кіберспорт України виходить на новий рівень: Кріппа про досягнення UESF

Максим Кріппа. Фото: Forbes

Національна збірна України з кіберспорту готується до участі в Esports Nations Cup 2026 — одному з наймасштабніших міжнародних турнірів серед національних команд. За рік Федерація кіберспорту України (UESF) провела оновлення чемпіонату країни, здобула статус офіційного партнера змагань і розпочала формування національних складів у дев’яти дисциплінах.

Оновлений склад Федерації кіберспорту України на чолі з президентом Максимом Кріппою розпочав діяльність 12 червня 2025 року. Відтоді організація зосередила зусилля на розвитку внутрішніх турнірів і підготовці українських кіберспортсменів до виступів на міжнародній арені.

Досягнення UESF

Одним із ключових проєктів року став оновлений Чемпіонат України з Counter-Strike 2 та Dota 2. Змагання провели у новому форматі з прозорою системою кваліфікації та призовим фондом у 1 млн грн. У турнірі взяли участь понад тисяча гравців і близько 200 команд з різних регіонів країни.

Важливим досягненням стало отримання VRS-статусу від Valve. Завдяки цьому результати українських турнірів тепер враховуються в міжнародному рейтингу команд і можуть відкривати шлях до участі у світових кваліфікаціях.

Ще одним знаковим кроком стало отримання UESF статусу офіційного National Team Partner Esports Nations Cup 2026. Турнір, який відбудеться в листопаді 2026 року в Ер-Ріяді, збере представників понад 150 країн світу та стане одним із наймасштабніших міжнародних форумів національних кіберспортивних збірних.

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"Протягом року ми працювали над тим, щоб Україна була представлена на міжнародній кіберспортивній арені не лише окремими командами, а повноцінною національною збірною. І тепер у нас є можливість показати силу українського кіберспорту світові. Уже сьогодні наші гравці входять до числа найкращих у світі, а пряме запрошення збірної з Dota 2 до фінальної стадії турніру підтверджує високий рівень української школи кіберспорту", — зазначив президент Федерації кіберспорту України Максим Кріппа.

Одним із ключових досягнень стала пряма путівка збірної України з Dota 2 до фінальної частини Esports Nations Cup без участі у кваліфікації. Команда отримала це право завдяки 12-й позиції у світовому рейтингу.

До складу збірної увійшли гравці NAVI, які на початку 2026 року стали фіналістами престижного міжнародного турніру BLAST Slam VI.

Паралельно UESF розвивала соціальні ініціативи. Упродовж року понад 600 ветеранів і ветеранок взяли участь в "Іграх ветеранів" у дисциплінах Counter-Strike 2, Dota 2 та EA Sports FC. Федерація також підтримала проведення CyberWarCup для військових і ветеранів та разом із MK Foundation передала комп’ютерну техніку реабілітаційному центру TYTANOVI.

"Це був важкий, але продуктивний рік. Рік відкриттів, змін і покращень. Рік, коли ми стали кращою версією себе. Ми не лише провели масштабний Чемпіонат України, а й повернули нашу країну на міжнародну кіберспортивну арену. Попереду ще більше амбітних завдань: від виступу збірної на Esports Nations Cup до запуску освітніх програм та розвитку нових партнерств. Об'єднуємо кіберспортом та вірою в краще майбутнє України", — підсумував CEO UESF Андрій Грищенко.

Серед головних цілей федерації на найближчий час — проведення LAN-фіналу Чемпіонату України, дебют національної збірної на Esports Nations Cup у Саудівській Аравії, запуск освітніх програм та подальше розширення міжнародної співпраці.

Як писали Новини.LIVE, українська студія GSC Game World, яка належить Кріппі, представила сюжетний трейлер Cost of Hope — першого масштабного доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Раніше стало відомо, що Кріппа став співвласником української студії мобільних ігор Burny Games, яка спеціалізується на мобільних puzzle-іграх і охоплює повний цикл розробки, включно з напрямом паблішингу.