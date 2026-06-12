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Главная Спорт Киберспорт Украины выходит на новый уровень: Криппа о достижениях UESF

Киберспорт Украины выходит на новый уровень: Криппа о достижениях UESF

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 21:42
Киберспорт Украины выходит на новый уровень: Криппа о достижениях UESF
Максим Криппа. Фото: Forbes

Национальная сборная Украины по киберспорту готовится к участию в Esports Nations Cup 2026 — одном из крупнейших международных турниров среди национальных команд. За год Федерация киберспорта Украины (UESF) провела обновление чемпионата страны, получила статус официального партнера соревнований и приступила к формированию национальных составов в девяти дисциплинах.

Обновленный состав Федерации киберспорта Украины во главе с президентом Максимом Криппой приступил к работе 12 июня 2025 года. С тех пор организация сосредоточила усилия на развитии внутренних турниров и подготовке украинских киберспортсменов к выступлениям на международной арене.

Достижения UESF

Одним из ключевых проектов года стал обновленный Чемпионат Украины по Counter-Strike 2 и Dota 2. Соревнования прошли в новом формате с прозрачной системой квалификации и призовым фондом в 1 млн грн. В турнире приняли участие более тысячи игроков и около 200 команд из разных регионов страны.

Важным достижением стало получение VRS-статуса от Valve. Благодаря этому результаты украинских турниров теперь учитываются в международном рейтинге команд и могут открывать путь к участию в мировых квалификациях.

Еще одним знаковым шагом стало получение UESF статуса официального National Team Partner Esports Nations Cup 2026. Турнир, который состоится в ноябре 2026 года в Эр-Рияде, соберет представителей более 150 стран мира и станет одним из самых масштабных международных форумов национальных киберспортивных сборных.

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"В течение года мы работали над тем, чтобы Украина была представлена на международной киберспортивной арене не только отдельными командами, а полноценной национальной сборной. И теперь у нас есть возможность показать силу украинского киберспорта миру. Уже сегодня наши игроки входят в число лучших в мире, а прямое приглашение сборной по Dota 2 на финальную стадию турнира подтверждает высокий уровень украинской школы киберспорта", — отметил президент Федерации киберспорта Украины Максим Криппа.

Одним из ключевых достижений стала прямая путевка сборной Украины по Dota 2 в финальную часть Esports Nations Cup без участия в квалификации. Команда получила это право благодаря 12-й позиции в мировом рейтинге.

В состав сборной вошли игроки NAVI, которые в начале 2026 года стали финалистами престижного международного турнира BLAST Slam VI.

Параллельно UESF развивала социальные инициативы. В течение года более 600 ветеранов и ветеранок приняли участие в "Играх ветеранов" в дисциплинах Counter-Strike 2, Dota 2 и EA Sports FC. Федерация также поддержала проведение CyberWarCup для военных и ветеранов и вместе с MK Foundation передала компьютерную технику реабилитационному центру TYTANOVI.

"Это был тяжелый, но продуктивный год. Год открытий, изменений и улучшений. Год, когда мы стали лучшей версией себя. Мы не только провели масштабный Чемпионат Украины, но и вернули нашу страну на международную киберспортивную арену. Впереди еще больше амбициозных задач: от выступления сборной на Esports Nations Cup до запуска образовательных программ и развития новых партнерств. Объединяем киберспортом и верой в лучшее будущее Украины", — подытожил CEO UESF Андрей Грищенко.

Среди главных целей федерации на ближайшее время — проведение LAN-финала Чемпионата Украины, дебют национальной сборной на Esports Nations Cup в Саудовской Аравии, запуск образовательных программ и дальнейшее расширение международного сотрудничества.

Как писали Новини.LIVE, украинская студия GSC Game World, принадлежащая Криппе, представила сюжетный трейлер Cost of Hope — первого масштабного дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Ранее стало известно, что Криппа стал совладельцем украинской студии мобильных игр Burny Games, которая специализируется на мобильных puzzle-играх и охватывает полный цикл разработки, включая направление паблишинга.

Украина Киберспорт Максим Криппа
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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