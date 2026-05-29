UESF объявила первые составы сборной Украины на отбор к ЧЕ по киберспорту

Дата публикации 29 мая 2026 19:07
Сборные Украины по Rainbow Six Siege и Rocket League стартуют в отборе ENC
Сборная Украины UESF. Фото: UESF

Украина начала подготовку к European Nations Championship 2026 по киберспорту. Организаторы представили первые составы национальной команды, которые будут бороться за выход в финальную часть турнира в Эр-Рияде.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на UESF.

Украина определилась с составом в Rainbow Six Siege

ENC стартует в ноябре в Саудовской Аравии, однако перед этим все участники должны пройти региональные онлайн-квалификации. Первыми были объявлены составы сборных Украины по дисциплинам Rainbow Six Siege и Rocket League.

Тренер команды по Rainbow Six Siege GHOOD BHOY рассказал, что процесс формирования состава длился несколько недель и включал детальный анализ статистики игроков, просмотр официальных матчей и сбор отзывов от представителей сообщества.

По его словам, основу сборной сформировали игроки стака UAIM, который сейчас считается главной украинской командой в Rainbow Six Siege.

Большинство киберспортсменов хорошо знакомы между собой и имеют опыт совместных выступлений в различных проектах. Это стало одним из ключевых факторов при выборе состава, ведь в дисциплине Rainbow Six Siege взаимопонимание между игроками имеет большое значение.

"Горжусь нашим единством и тем, что мы можем работать вместе над одной целью", — отметил тренер сборной.

Особенностью отбора в Rainbow Six Siege являются сжатые сроки подготовки. Команды получают один из самых коротких промежутков времени между формированием состава и стартом европейских квалификаций среди всех дисциплин ENC.

Победители отборочного этапа получат право представить Украину на финальном турнире European Nations Championship в Эр-Рияде.

Вадим "SiRiLoiD" Кульков

Сапорт команды. Сдержанный, спокойный и рассудительный — тот, кто держит голову холодной в самые напряженные моменты. Играет профессионально с 2021 года — самый опытный в составе. Победитель нескольких заметных турниров. В свободное время — владелец магазина периферии и гаджетов.

Александр "Shvdxw" Пащенко

Энтри-фрагер, Fans of Attics. Заводила команды — держит градус напряжения в серьезных моментах, любит тимплей и шутки в разгаре матча. При необходимости может закрыть роль капитана. Вместе со Sm1ss играет в европейском миксе Fans of Attics — но выступать в национальной сборной вместе с давними друзьями для обоих только в радость. Победитель ELC Winter Cup #2 и Lidoma Tournament: August 2025 #2.

Дмитрий "Sm1ss" Клейшмидт

Капитан сборной — мозги и контроль хода раунда. Получает коллауты со всей команды, прорабатывает их и строит действия в реальном времени, придерживаясь блюпринтов, которые в основном сам и приносит. Победитель Seasonal Series 2025 — Autumn: Europe MENA - Contenders League и Euro League & Cup — Winter Cup 2025. Может в ближайшее время засиять в академке или серьезной организации.

Владимир "MareckX" Маринчик

Флекс. Его путь в R6 начался под ником jojopaladini - и с победы на Tournament of Ukraine's R6 Community 2024. Именно тогда он познакомился с SiRiLoiD и Shvdxw, вместе они попробовали себя на Malta Cyber Series: VIII, а затем MareckX присоединился к стаку UAIM на Euro League & Cup — Summer Cup: July 2025.

Станислав "NilaR" Ларин

Флекс, No Recoil Army. Играет с 2022 года — самый молодой в составе. Громкий голос команды, быстро учится и имеет хороший талант адаптации под любые потребности раунда. Также имеет шанс в ближайшее время вступить в новый этап карьеры.

Замены: Остап "wenyt" Кметюк, Алексей "lex4" Непомнящий

lex4 — бывший игрок стака UAIM, знает ребят как никто лучше. Вопросов по его избранности в качестве замены не возникло — команда приняла его как родного.

wenyt — сейчас работает комментатором и аналитиком в OBLOGA-CAST юнити R6:Siege. Хорошо ладит с командой, приходит на все теоретические разборы и пробует себя на праках. Для него этот опыт — важная возможность набивать руку чем-то кроме рейтинга.

Тренер: Александр "GHOOD BHOY" Самойленко

Активно развивает R6-сцену в Украине — собственные инициативы, турниры, работа с комьюнити. Отбор состава провел системно: аналитика показателей, просмотр официальных матчей, сбор фидбека.

"Мне повезло выбрать команду, которая знает прекрасно друг друга", — говорит наставник команды.

Отбор из Rocket League

Rocket League остается одной из самых молодых киберспортивных дисциплин в Украине. В то же время интерес к игре постепенно растет, а сами игроки сборной не скрывают желания популяризировать ее среди украинской аудитории.

Важную роль в развитии сцены сыграл тренер команды Skeenny_. Именно он стоял у истоков украинского сообщества Rocket League и много лет работал над ее развитием.

Еще до появления крупных турниров тренер организовывал локальные соревнования и объединял вокруг игры украинских энтузиастов.

Сейчас его опыт должен помочь сборной успешно пройти квалификацию и пробиться в финальную стадию European Nations Championship.

Андрей "Deicidii" Бидалов

20 лет. Призовые места на украинских любительских турнирах - SLPK, eLegion Pro Community Cup, KT Esports. Участник European qualifiers.

Даниил "daniel iopta" Бакланский

Активно тренируется последние два года, лучший результат — топ-385 Европы в European qualifiers. Победитель любительских украинских турниров.

Георгий "K0bzar_" Сидоров

Капитан команды. Играет с начала 2022 года и за это время стал одним из сильнейших молодых игроков украинской сцены, победил на многочисленных турнирах и встречал профи-игроков в обычных матчах. Имеет две цели на ENC: выйти на основную стадию и привлечь внимание к Rocket League в Украине.

Андрей "Mencher_" Коржиневский — замена

17 лет. Участник любительских турниров и European qualifiers. Разделяет цель команды - популяризировать Rocket League среди украинских геймеров.

Тренер: Андрей "Skeenny_" Пятницкий

Один из первых, кто строил Rocket League комьюнити в Украине — организовывал локальные турниры, популяризировал игру задолго до того как она стала темой для национальной сборной. Поэтому для него ENC — это не просто турнир, а итог нескольких лет работы.

"Я был свидетелем рождения украинского сообщества Rocket League. И вот мы здесь — украинская национальная команда на ENC 2026", — сказал тренер.

Квалификации

Чтобы попасть в Эр-Рияд, сборным сначала надо пройти региональный отбор.

Региональные онлайн-квалификации по Rainbow Six Siege состоятся 29-31 мая 2026 года.

Региональные онлайн-квалификации по Rocket League — 17-19 июля 2026 года.

О Федерации киберспорта Украины (UESF)

Федерация киберспорта Украины (UESF) — официальная национальная организация, которая развивает и регулирует киберспорт в Украине. Под руководством президента Максима Криппы федерация организовывает национальные чемпионаты, представляет Украину на международной арене и строит экосистему, где каждый игрок — от начинающего до профессионала — имеет возможность расти. UESF объединяет игроков, клубы, сообщество и партнеров вокруг общей идеи: киберспорт является частью современной украинской культуры.

Киберспорт Федерация киберспорта Украины UESF
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
