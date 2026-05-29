Збірні України з Rainbow Six Siege та Rocket League стартують у відборі ENC

Україна розпочала підготовку до European Nations Championship 2026 з кіберспорту. Організатори представили перші склади національної команди, які боротимуться за вихід до фінальної частини турніру в Ер-Ріяді.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на UESF.

Україна визначилася зі складом у Rainbow Six Siege

ENC стартує у листопаді в Саудівській Аравії, однак перед цим усі учасники мають пройти регіональні онлайн-кваліфікації. Першими були оголошені склади збірних України з дисциплін Rainbow Six Siege та Rocket League.

Тренер команди з Rainbow Six Siege GHOOD BHOY розповів, що процес формування складу тривав кілька тижнів і включав детальний аналіз статистики гравців, перегляд офіційних матчів та збір відгуків від представників спільноти.

За його словами, основу збірної сформували гравці стака UAIM, який наразі вважається головною українською командою в Rainbow Six Siege.

Більшість кіберспортсменів добре знайомі між собою та мають досвід спільних виступів у різних проєктах. Це стало одним із ключових факторів при виборі складу, адже в дисципліні Rainbow Six Siege взаєморозуміння між гравцями має велике значення.

"Пишаюсь нашою єдністю та тим, що ми можемо працювати разом над однією ціллю", — зазначив тренер збірної.

Особливістю відбору в Rainbow Six Siege є стислі терміни підготовки. Команди отримують один із найкоротших проміжків часу між формуванням складу та стартом європейських кваліфікацій серед усіх дисциплін ENC.

Переможці відбіркового етапу отримають право представити Україну на фінальному турнірі European Nations Championship в Ер-Ріяді.

Вадим "SiRiLoiD" Кульков

Сапорт команди. Стриманий, спокійний і розсудливий — той, хто тримає голову холодною в найнапруженіші моменти. Грає професійно з 2021 року — найдосвідченіший у складі. Переможець кількох помітних турнірів. У вільний час — власник магазину периферії та гаджетів.

Олександр "Shvdxw" Пащенко

Ентрі-фрагер, Fans of Attics. Заводіла команди — тримає градус напруги у серйозних моментах, полюбляє тімплей і жарти в розпалі матчу. При необхідності може закрити роль капітана. Разом із Sm1ss грає в європейському міксі Fans of Attics — але виступати в національній збірній разом із давніми друзями для обох тільки в радість. Переможець ELC Winter Cup #2 та Lidoma Tournament: August 2025 #2.

Дмитро "Sm1ss" Клейшмідт

Капітан збірної — мізки і контроль ходу раунду. Отримує колаути з усієї команди, опрацьовує їх і будує дії в реальному часі, дотримуючись блюпринтів, які здебільшого сам і приносить. Переможець Seasonal Series 2025 — Autumn: Europe MENA — Contenders League та Euro League & Cup — Winter Cup 2025. Може найближчим часом засяяти в академці або серйозній організації.

Володимир "MareckX" Марінчик

Флекс. Його шлях в R6 почався під ніком jojopaladini — і з перемоги на Tournament of Ukraine's R6 Community 2024. Саме тоді він познайомився з SiRiLoiD і Shvdxw, разом вони спробували себе на Malta Cyber Series: VIII, а потім MareckX приєднався до стаку UAIM на Euro League & Cup — Summer Cup: July 2025.

Станіслав "NilaR" Ларін

Флекс, No Recoil Army. Грає з 2022 року — наймолодший у складі. Гучний голос команди, швидко вчиться і має хороший талант адаптації під будь-які потреби раунду. Також має шанс найближчим часом вступити в новий етап кар'єри.

Заміни: Остап "wenyt" Кметюк, Олексій "lex4" Непомнящий

lex4 — колишній гравець стаку UAIM, знає хлопців як ніхто краще. Питань щодо його обраності як заміни не виникло — команда прийняла його як рідного.

wenyt — наразі працює коментатором і аналітиком в OBLOGA-CAST юніті R6:Siege. Добре ладить з командою, приходить на всі теоретичні розбори і пробує себе на праках. Для нього цей досвід — важлива можливість набивати руку чимось окрім рейтингу.

Тренер: Олександр "GHOOD BHOY" Самойленко

Активно розвиває R6-сцену в Україні — власні ініціативи, турніри, робота з ком'юніті. Відбір складу провів системно: аналітика показників, перегляд офіційних матчів, збір фідбеку.

"Мені пощастило обрати команду, яка знає прекрасно одне одного", — каже наставник команди.

Відбір з Rocket League

Rocket League залишається однією з наймолодших кіберспортивних дисциплін в Україні. Водночас інтерес до гри поступово зростає, а самі гравці збірної не приховують бажання популяризувати її серед української аудиторії.

Важливу роль у розвитку сцени відіграв тренер команди Skeenny_. Саме він стояв біля витоків української спільноти Rocket League та багато років працював над її розвитком.

Ще до появи великих турнірів тренер організовував локальні змагання та об'єднував навколо гри українських ентузіастів.

Зараз його досвід має допомогти збірній успішно пройти кваліфікацію та пробитися до фінальної стадії European Nations Championship.

Андрій "Deicidii" Бідалов

20 років. Призові місця на українських аматорських турнірах — SLPK, eLegion Pro Community Cup, KT Esports. Учасник European qualifiers.

Данило "daniel iopta" Бакланський

Активно тренується останні два роки, найкращий результат — топ-385 Європи в European qualifiers. Переможець аматорських українських турнірів.

Георгій "K0bzar_" Сидоров

Капітан команди. Грає з початку 2022 року і за цей час став одним із найсильніших молодих гравців української сцени, переміг на численних турнірах і зустрічав профі-гравців у звичайних матчах. Має дві цілі на ENC: вийти на основну стадію і привернути увагу до Rocket League в Україні.

Андрій "Mencher_" Коржиньовський — заміна

17 років. Учасник аматорських турнірів і European qualifiers. Поділяє мету команди — популяризувати Rocket League серед українських геймерів.

Тренер: Андрій "Skeenny_" П'ятницький

Один із перших, хто будував Rocket League ком'юніті в Україні — організовував локальні турніри, популяризував гру задовго до того як вона стала темою для національної збірної. Тому для нього ENC — це не просто турнір, а підсумок кількох років роботи.

"Я був свідком народження української спільноти Rocket League. І ось ми тут — українська національна команда на ENC 2026", — сказав тренер.

Кваліфікації

Щоб потрапити до Ер-Ріяду, збірним спочатку треба пройти регіональний відбір.

Регіональні онлайн-кваліфікації з Rainbow Six Siege відбудуться 29-31 травня 2026 року.

Регіональні онлайн-кваліфікації з Rocket League — 17-19 липня 2026 року.

Про Федерацію кіберспорту України (UESF)

Федерація кіберспорту України (UESF) — офіційна національна організація, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи федерація організовує національні чемпіонати, представляє Україну на міжнародній арені та будує екосистему, де кожен гравець — від початківця до професіонала — має можливість зростати. UESF об'єднує гравців, клуби, спільноту та партнерів навколо спільної ідеї: кіберспорт є частиною сучасної української культури.