Різатдінова пояснила, чому вважає Усика особливим спортсменом

Бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова висловилася про чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Вона зізналася, що завжди впевнена у перемогах українського боксера.

Про це Різатдінова розповіла у коментарі головному редактору порталу Новини.LIVE Олені Халік.

Різатдінова захопилася Усиком

За словами колишньої гімнастки, під час боїв Усика вона також сильно переживає, особливо у стартових раундах. Водночас Різатдінова зазначила, що завжди вірить у перемогу українця, оскільки вважає його особливим чемпіоном.

Вона також звернула увагу на підтримку дружини боксера Катерини Усик та зізналася, що переконана — Олександра оберігають вищі сили.

Різатдінова додала, що часто ставить Усика у приклад спортсменкам своєї академії. За словами Різатдінової, коли дівчата скаржаться на втому чи вигорання, вона вмикає їм мотиваційні фрази Усика.

"Навіть в академії я дуже часто ставлю саме Сашу за приклад. Коли мені дівчата починають казати, що втомилися чи ще щось, я завжди вмикаю Сашу, коли він говорить, що вигорання не існує. Хто це придумав? Це вигадка. І дівчата починають далі працювати. Тож він для нас однозначно приклад", — сказала Різатдінова.

У ніч на 24 травня Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена технічним нокаутом у 11-му раунді та захистив титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

