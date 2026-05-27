Верхувен порівняв себе з Ф'юрі та підтвердив завершення кар'єри

Верхувен вийшов на зв'язок та заявив про завершення кар'єри
Нідерландський спортсмен Ріко Верхувен уперше прокоментував перебіг бою проти Олександра Усика. Екскікбоксер детально описав, що відбувалося в останні миті 11 раунду. Саме тоді суддя зупинив бій.
Верхувен підтвердив, що не згоден із думкою рефері, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Аріеля Хельвані.
Протягом більшої частини протистояння Ріко Верхувен тримав у напрузі Олександра Усика. Розмах рук, швидкість і постійний натиск поставили перед українцем складне завдання, яке він зміг вирішити тільки в 11 раунді. Однак результат поєдинку розчарував багатьох шанувальників боксу.
Що Верхувен сказав про дії судді
Претендент на чемпіонські пояси зрадів, коли рефері завершив бій за 10 секунд до кінця 11 раунду тому, що сприйняв дії арбітра інакше. У той момент Ріко Верхувен подумав, що йдеться про закінчення раунду, а значить з'явиться можливість відпочити.
Нідерландець заявив, що в нього в минулому було багато таких моментів, але майже завжди він відновлювався і перемагав. Ріко Верхувен підтвердив закінчення кар'єри в кікбоксингу і бажання отримати реванш з Олександром Усиком. Команда спортсмена подала протест до Боксерської комісії Близького Сходу.
Також Ріко порівняв останні секунди 11 раунду з моментами в боях Усика з Ф'юрі, коли Тайсон побував у нокдауні, але рефері не зафіксував його. Також Верхувен згадав дуель Ф'юрі та Вайлдера. За словами нідерландця, "Тайсон випив чай із Богом", але потім встав і продовжив поєдинок.
