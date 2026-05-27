Верхувен вийшов на зв'язок та заявив про завершення кар'єри

Дата публікації: 27 травня 2026 10:48
Верхувен порівняв себе з Ф'юрі та підтвердив завершення кар'єри
Ріко Верхувен перед боєм. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Нідерландський спортсмен Ріко Верхувен уперше прокоментував перебіг бою проти Олександра Усика. Екскікбоксер детально описав, що відбувалося в останні миті 11 раунду. Саме тоді суддя зупинив бій.

Верхувен підтвердив, що не згоден із думкою рефері, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Аріеля Хельвані.

Протягом більшої частини протистояння Ріко Верхувен тримав у напрузі Олександра Усика. Розмах рук, швидкість і постійний натиск поставили перед українцем складне завдання, яке він зміг вирішити тільки в 11 раунді. Однак результат поєдинку розчарував багатьох шанувальників боксу.

Рико Верхувен
Ріко Верхувен під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Що Верхувен сказав про дії судді

Претендент на чемпіонські пояси зрадів, коли рефері завершив бій за 10 секунд до кінця 11 раунду тому, що сприйняв дії арбітра інакше. У той момент Ріко Верхувен подумав, що йдеться про закінчення раунду, а значить з'явиться можливість відпочити.

Нідерландець заявив, що в нього в минулому було багато таких моментів, але майже завжди він відновлювався і перемагав. Ріко Верхувен підтвердив закінчення кар'єри в кікбоксингу і бажання отримати реванш з Олександром Усиком. Команда спортсмена подала протест до Боксерської комісії Близького Сходу.

Також Ріко порівняв останні секунди 11 раунду з моментами в боях Усика з Ф'юрі, коли Тайсон побував у нокдауні, але рефері не зафіксував його. Також Верхувен згадав дуель Ф'юрі та Вайлдера. За словами нідерландця, "Тайсон випив чай із Богом", але потім встав і продовжив поєдинок.

бокс Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
