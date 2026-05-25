Стейтем пояснив, чому Верхувен незаслужено програв Усику

Джейсон Стейтем у Єгипті. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Легендарний кікбоксер Ріко Верхувен впевнено вів бій проти Олександра Усика, поки не пропустив кілька ударів і не опинився в нокдауні. Думки в боксерській спільноті розділилися. Багато експертів і спортсменів вважають перемогу українця незаслуженою.

Коментар з приводу поєдинку зробив і Джейсон Стейтем, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт зірки.

Ріко Верхувен протримався 11 раундів у бою з Олександром Усиком. Кікбоксер чинив гідний опір чинному чемпіону. Претендент домінував і, згідно із записками суддів, перевершив українця в більшій частині раундів. Однак нокаут приніс Усику перемогу. І водночас із цим розчарував багатьох шанувальників боксу.

Ріко Верхувен у бою з Олександром Усиком. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Що Стейтем сказав про поєдинок

Британський актор був одним із тих, хто допоміг організувати протистояння Олександра Усика і Ріко Верхувена. Він давно дружить із нідерландським спортсменом, а тому під час бою підтримував кікбоксера.

Після поєдинку Джейсон Стейтем віддав данину Олександру Усику і назвав українця легендарним боксером. При цьому актор упевнений, що у Ріко Верхувена буквально "вкрали" перемогу, і рефері не повинен був зупиняти поєдинок. Стейтем заявив, що саме кікбоксер став переможцем поєдинку.

Читайте також:

Також британець подякував Туркі Аль-Шейху за організацію поєдинку і висловив надію, що для Ріко це не останній бій за правилами боксу.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що сам Олександр Усик сказав з приводу суддівства в протистоянні з Ріко Верхувеном.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що представники Ріко Верхувена мають намір оскаржити дії судді під час єгипетського поєдинку.