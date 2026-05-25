Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Стейтем здивував заявою після перемоги Усика над Верхувеном

Стейтем здивував заявою після перемоги Усика над Верхувеном

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 12:51
Стейтем пояснив, чому Верхувен незаслужено програв Усику
Джейсон Стейтем у Єгипті. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Легендарний кікбоксер Ріко Верхувен впевнено вів бій проти Олександра Усика, поки не пропустив кілька ударів і не опинився в нокдауні. Думки в боксерській спільноті розділилися. Багато експертів і спортсменів вважають перемогу українця незаслуженою.

Коментар з приводу поєдинку зробив і Джейсон Стейтем, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт зірки.

Ріко Верхувен протримався 11 раундів у бою з Олександром Усиком. Кікбоксер чинив гідний опір чинному чемпіону. Претендент домінував і, згідно із записками суддів, перевершив українця в більшій частині раундів. Однак нокаут приніс Усику перемогу. І водночас із цим розчарував багатьох шанувальників боксу.

Рико Верхувен
Ріко Верхувен у бою з Олександром Усиком. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Що Стейтем сказав про поєдинок

Британський актор був одним із тих, хто допоміг організувати протистояння Олександра Усика і Ріко Верхувена. Він давно дружить із нідерландським спортсменом, а тому під час бою підтримував кікбоксера.

Після поєдинку Джейсон Стейтем віддав данину Олександру Усику і назвав українця легендарним боксером. При цьому актор упевнений, що у Ріко Верхувена буквально "вкрали" перемогу, і рефері не повинен був зупиняти поєдинок. Стейтем заявив, що саме кікбоксер став переможцем поєдинку.

Читайте також:

Також британець подякував Туркі Аль-Шейху за організацію поєдинку і висловив надію, що для Ріко це не останній бій за правилами боксу.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що сам Олександр Усик сказав з приводу суддівства в протистоянні з Ріко Верхувеном.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що представники Ріко Верхувена мають намір оскаржити дії судді під час єгипетського поєдинку.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Олександр Усик Джейсон Стейтем Федеріко К'єза
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації