Верховен подав протест після поразки від Усика в Єгипті

Зупинка бою Олександра Усика та Ріко Верхувена. Фото: Reuters

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен після поразки від Олександра Усика офіційно подав протест на результат поєдинку. Боєць переконаний, що рефері неправильно зупинив бій у кінцівці 11-го раунду.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Верхувена.

Верхувен подав протест після бою з Усиком

Верхувен заявив, що його команда подала протест одразу після завершення вечора боксу в Гізі.

"На шляху до аеропорту ми подали офіційний протест", — написав нідерландець.

За словами Ріко, гонг про завершення раунду вже прозвучав у момент, коли рефері втрутився та зафіксував технічний нокаут. Кікбоксер вважає, що суддя мав врахувати завершення раунду та не зупиняти поєдинок у тому епізоді.

Читайте також:

Також Верхувен заявив, що після перегляду епізоду результат можна було б змінити на такий, що не відбувся (no contest), або ж звернутися до суддівських записок. Нідерландець переконаний, що на той момент вів за очками.

Нокдаун в бою Усик — Верхувен. Фото: Reuters

Бій між Усиком та Верхувеном відбувся у Гізі на тлі єгипетських пірамід. Українець захищав титули чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Поєдинок проходив у конкурентній боротьбі. Верхувен намагався постійно тиснути на українця, тоді як Усик робив ставку на джеб та роботу другим номером.

У 11-му раунді Усик правим ударом відправив суперника у нокдаун. Верхувен зумів піднятися, після чого українець пішов у фінальну атаку. За секунду до завершення раунду рефері зупинив бій та зафіксував перемогу Усика технічним нокаутом. Саме епізод із втручанням рефері став головною причиною протесту з боку команди Верхувена.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що за підсумками статистики бою Ріко Верхувен завдав більше ударів, ніж Олександр Усик.

Також Новини.LIVE писав про публікацію відео нокауту, завдяки якому Усик завершив поєдинок достроковою перемогою.