CompuBox показав статистику бою Усик — Верхувен

Ріко Верхувен та Олександр Усик. Фото: Reuters

Портал Compubox опублікував статистику ударів у поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном. Українець переміг технічним нокаутом в 11-му раунді.

За загальною кількістю точних ударів боксери показали майже однакові показники, повідомляє портал Новини.LIVE.

Верхувен мінімально перебив Усика

За статистикою Compubox, 39-річний українець викинув за бій 499 ударів, із яких 112 досягли цілі.

Усик завдав 236 джебів, але лише 23 із них досягли цілі. Водночас українець був дуже ефективним у силових атаках — із 263 силових ударів точними стали 89.

Верхувен за загальними цифрами навіть трохи перевершив українця. Нідерландець викинув 508 ударів, із яких точними були 113.

Також Верхувен мав майже ідентичні показники за джебами — 24 точних із 265 спроб.

У силових ударах нідерландець теж показав високу активність. Із 243 силових ударів 93 досягли цілі.

Завдяки перемозі Усик захистив чемпіонські титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

