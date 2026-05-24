Усик достроково зупинив Верхувена та захистив титули у Гізі

Бій Усик проти Верхувена. Фото: Reuters

У Гізі (Єгипет) завершився поєдинок чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Українець захищав титули WBC, WBA, IBF.

Усик переміг Верхувена технічним нокаутом, повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Як пройшов бій Усик — Верхувен

Верхувен почав поєдинок активно, намагаючись йти вперед з ударами. Попри тиск Ріко рідко влучав. Лише за 37 секунд до кінця трихвилинки у нідерландця пройшов оверхенд, але він не похитнув українця.

У другому раунді Ріко продовжив йти вперед та активно тиснути на українця. Усик цього разу не лише маневрував, але й почав частіше викидати аперкоти. Все частіше Ріко намагався входити в інфайтинг, де завдавав коротких ударів.

Ріко Верхувен завдав удар по Олександру Усику. Фото: Reuters

У третьому раунді Усик активніше почав працювати першим номером, але суперник на контратаках непогано зустрічав боковими та оверхендами. При цьому в Усика пройшло кілька хороших атак.

Читайте також:

Четвертий раунд Верхувен знову почав із того, що йшов уперед. У середині раунду Олександр потряс нідерландця аперкотом та пішов у затяжну атаку. Наприкінці раунду кікбоксер відповів своїм боковим ударом.

П’ятий раунд Усик почав з активних джебів, якими зустрічав Верхувена, а потім намагався пробити аперкот.

Ріко Верхувен атакував Олександра Усика. Фото: Reuters

У середині поєдинку Верхувен здивував тим, що продовжував йти вперед та атакував своїми розмашистими ударами, які іноді досягали цілі, але зазвичай йшли в захист. Усик завдавав менше ударів, але був влучнішим.

У восьмому раунді Верхувену вдалося піти у затяжну атаку та завдати проблем Усику. Олександру не сподобалося пропускати удари, й після цього він забрав кінцівку раунду.

У чемпіонських раундах Усик почав частіше влучати, але Ріко продовжував йти вперед та влучати потужними боковими.

Ріко Верхувен пограв після зупинки рефері. Фото: Reuters

Фінальним став 11-й раунд. Усик забрав кінцівку та зустрів суперника правим ударом — нокдаун. Верхувен піднявся на ноги, залишалося 10 секунд до кінця раунду, але Олександр пішов добивати суперника, після чого рефері відразу зупинив поєдинок.

Результат поєдинку — перемога Усика технічним нокаутом в 11-му раунді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Олександр Усик і Ріко Верхувен можуть отримати рекордні гонорари за очний поєдинок у Єгипті.

Також Новини.LIVE писав, що дизайнер пояснив прихований сенс яскравого білого костюма Усика, у якому чемпіон з’явився на пресконференції перед боєм.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась