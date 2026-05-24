Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик в очень тяжелом поединке победил Верхувена

Усик в очень тяжелом поединке победил Верхувена

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 02:23
Усик досрочно остановил Верхувена и защитил титулы в Гизе
Бой Усик против Верхувена. Фото: Reuters

В Гизе (Египет) завершился поединок чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Украинец защищал титулы WBC, WBA, IBF.

Усик победил Верхувена техническим нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик, 24.05.2026
Александр Усик. Фото: Reuters

Как прошел бой Усик — Верхувен

Верхувен начал поединок активно, пытаясь идти вперед с ударами. Несмотря на давление Рико редко попадал. Лишь за 37 секунд до конца трехминутки у нидерландца прошел оверхенд, но он не пошатнул украинца.

Во втором раунде Рико продолжил идти вперед и активно давить на украинца. Усик на этот раз не только маневрировал, но и начал чаще выбрасывать апперкоты. Все чаще Рико пытался входить в инфайтинг, где наносил короткие удары.

Александр Усик — Рико Верхувен
Рико Верхувен нанес удар по Александру Усику. Фото: Reuters

В третьем раунде Усик активнее начал работать первым номером, но соперник на контратаках неплохо встречал боковыми и оверхендами. При этом у Усика прошло несколько хороших атак.

Читайте также:

Четвертый раунд Верхувен снова начал с того, что шел вперед. В середине раунда Александр потряс нидерландца апперкотом и пошел в затяжную атаку. В конце раунда кикбоксер ответил своим боковым ударом.

Пятый раунд Усик начал с активных джебов, которыми встречал Верхувена, а затем пытался пробить апперкот.

Александр Усик — Рико Верхувен
Рико Верхувен атаковал Александра Усика. Фото: Reuters

В середине поединка Верхувен удивил тем, что продолжал идти вперед и атаковал своими размашистыми ударами, которые иногда достигали цели, но обычно уходили в защиту. Усик наносил меньше ударов, но был более точным.

В восьмом раунде Верхувену удалось уйти в затяжную атаку и нанести проблемы Усику. Александру не понравилось пропускать удары, и после этого он забрал концовку раунда.

В чемпионских раундах Усик начал чаще попадать, но Рико продолжал идти вперед и попадать мощными боковыми.

Александр Усик — Рико Верхувен
Рико Верхувен поиграл после остановки рефери. Фото: Reuters

Финальным стал 11-й раунд. Усик забрал концовку и встретил соперника ударом справа — нокдаун. Верхувен поднялся на ноги, оставалось 10 секунд до конца раунда, но Александр пошел добивать соперника, после чего рефери сразу остановил поединок.

Результат поединка — победа Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Александр Усик и Рико Верхувен могут получить рекордные гонорары за очный поединок в Египте.

Также Новини.LIVE писал, что дизайнер объяснил скрытый смысл яркого белого костюма Усика, в котором чемпион появился на пресс-конференции перед боем.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Александр Усик Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации