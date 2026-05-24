Усик досрочно остановил Верхувена и защитил титулы в Гизе

Бой Усик против Верхувена. Фото: Reuters

В Гизе (Египет) завершился поединок чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Украинец защищал титулы WBC, WBA, IBF.

Усик победил Верхувена техническим нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик. Фото: Reuters

Как прошел бой Усик — Верхувен

Верхувен начал поединок активно, пытаясь идти вперед с ударами. Несмотря на давление Рико редко попадал. Лишь за 37 секунд до конца трехминутки у нидерландца прошел оверхенд, но он не пошатнул украинца.

Во втором раунде Рико продолжил идти вперед и активно давить на украинца. Усик на этот раз не только маневрировал, но и начал чаще выбрасывать апперкоты. Все чаще Рико пытался входить в инфайтинг, где наносил короткие удары.

Рико Верхувен нанес удар по Александру Усику. Фото: Reuters

В третьем раунде Усик активнее начал работать первым номером, но соперник на контратаках неплохо встречал боковыми и оверхендами. При этом у Усика прошло несколько хороших атак.

Читайте также:

Четвертый раунд Верхувен снова начал с того, что шел вперед. В середине раунда Александр потряс нидерландца апперкотом и пошел в затяжную атаку. В конце раунда кикбоксер ответил своим боковым ударом.

Пятый раунд Усик начал с активных джебов, которыми встречал Верхувена, а затем пытался пробить апперкот.

Рико Верхувен атаковал Александра Усика. Фото: Reuters

В середине поединка Верхувен удивил тем, что продолжал идти вперед и атаковал своими размашистыми ударами, которые иногда достигали цели, но обычно уходили в защиту. Усик наносил меньше ударов, но был более точным.

В восьмом раунде Верхувену удалось уйти в затяжную атаку и нанести проблемы Усику. Александру не понравилось пропускать удары, и после этого он забрал концовку раунда.

В чемпионских раундах Усик начал чаще попадать, но Рико продолжал идти вперед и попадать мощными боковыми.

Рико Верхувен поиграл после остановки рефери. Фото: Reuters

Финальным стал 11-й раунд. Усик забрал концовку и встретил соперника ударом справа — нокдаун. Верхувен поднялся на ноги, оставалось 10 секунд до конца раунда, но Александр пошел добивать соперника, после чего рефери сразу остановил поединок.

Результат поединка — победа Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Александр Усик и Рико Верхувен могут получить рекордные гонорары за очный поединок в Египте.

Также Новини.LIVE писал, что дизайнер объяснил скрытый смысл яркого белого костюма Усика, в котором чемпион появился на пресс-конференции перед боем.