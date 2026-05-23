Головна Спорт Дизайнер розкрив, що означає білий костюм Усика з пресконференції

Дизайнер розкрив, що означає білий костюм Усика з пресконференції

Дата публікації: 23 травня 2026 15:18
Дизайнер розкрив сенс символічного костюма Усика в Єгипті
Олександр Усик на пресконференції. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик знову привернув увагу своїм образом перед боєм проти Ріко Верхувена. Українець з’явився на пресконференції у Гізі в символічному білому костюмі з українськими елементами.

Після цього бренд чоловічого одягу DAMIRLI дизайнерки Ельвіри Гасанової, який створив костюм, пояснив символіку образу, повідомив портал Новини.LIVE.

У DAMIRLI пояснили символіку костюма Усика

У DAMIRLI заявили, що білий костюм з плащем — не просто сценічний одяг, а візуальний код української ідентичності, сили та духовної опори.

Білий колір, за словами дизайнерів, символізує чистоту намірів, внутрішню силу та впевненість людини, яка знає, за що бореться.

Особливу увагу приділили золотому орнаменту на костюмі. У бренді пояснили, що він переосмислює українську традиційну сакральну естетику та вишивку як мову символів.

Центральним елементом образу став тризуб, який у DAMIRLI назвали символом волі, незламності та історичної спадкоємності поколінь.

Орнаменти на костюмі, за словами дизайнерів, символізують коріння та зв’язок із землею, культурою та людьми, які формують силу нації.

Також у бренді звернули увагу на архітектурні лінії та плащову конструкцію костюма. Їх порівняли із сучасним козацьким обладунком — не бойовою бронею, а символічним захистом, побудованим на цінностях, вірі та характері.

"Це образ людини, яка виходить не лише як чемпіон у ринзі, а як представник країни. Людини, яка представляє Україну", — зазначили у DAMIRLI.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що бій Олександра Усика та Ріко Верхувена відбудеться вже цього тижня, а також публікував інформацію про трансляцію поєдинку.

Крім того, Новини.LIVE писав, що напередодні поєдинку спортсмени пройшли офіційну процедуру зважування та провели битву поглядів.

Олександр Усик Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
