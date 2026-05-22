Усик та Верхувен провели зважування перед боєм: відео

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик та "Король кікбоксингу" Ріко Верхувен провели зважування у п'ятницю, 22 травня. Церемонія відбулась напередодні бою за пояс WBC у важкій вазі, який пройде у Єгипті на фоні пірамід Гізи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "USYK17".

Скільки важать Усик та Верхувен

Під час офіційної церемонії зважування виявилося, що Ріко Верхувен важить більше, ніж Олександр Усик. Зокрема, нідерландець показав 117,3 кг, тоді як вага українського чемпіона наразі 105,8 кг. Різниця між спортсменами склала 11,5 кг.

Для Усика цей показник став найбільшим за всю професійну кар’єру. Українець збільшив свій попередній максимум на 2,7 кг, який було зафіксовано перед другим поєдинком із Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тоді вага українця становила 103,1 кг.

Згодом церемонія зважування завершилася битвою поглядів, але на цей раз дуель тривала менше хвилини, тому що боксерів перервали організатори. Зауважимо, що попередня битва поглядів, що відбулась на пресконференції, тривала майже дві хвилини.

Сам бій між Усиком та Верхувеном відбудеться в ніч з суботи на неділю, 24 травня. На кону — титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі та пояс The Ring.

Варто зазначити, що Верхувен — це нідерландський спортсмен, відомий як "Король кікбоксингу", який понад 11 років домінував у важкій вазі найпрестижнішої ліги GLORY. Наразі боєць перебуває в центрі світової спортивної уваги через свій офіційний перехід у професійній бокс. Це буде лише другий його поєдинок і перший із 2014 року.

Водночас для Олександра Усика цей професійний поєдинок у боксі стане 25-м та дев'ятим у надважкій ваговій категорії.

