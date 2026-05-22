Туркі здивував вибором нового місця для бою Усика

Олександр Усик на пресконференції.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик готується до захисту відразу трьох поясів. Його суперником стане кікбоксер Ріко Верхувен. Це так званий кросовер-бій, у якому зустрінуться представники різних видів спорту.

Однак уже готується новий поєдинок для українського боксера, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на DAZN.

Радник при королівській канцелярії в ранзі міністра і голова Головного управління у справах розваг в Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх, який є головним організатором боїв сучасності, зробив заяву про наступний поєдинок українського боксера. У майбутньому на Олександра Усика чекає щонайменше ще одне знакове протистояння.

Едді Гірн (ліворуч) та Туркі Аль аш-Шейх.

Що відомо про наступний бій Усика

Українець неодноразово говорив, що до завершення професійної кар'єри йому залишилося провести 2-3 поєдинки. Опосередковано цю інформацію підтвердив і Туркі Аль аш-Шейх. Він заявив, що вже триває підготовка організації нового бою попри те, що команда Олександра Усика поки що не хоче це підтверджувати.

"Хочу відкрити невеликий секрет. Прямо зараз ми плануємо щось неймовірне. Це відбудеться в Стамбулі поруч з Айя-Софія (Собор Святої Софії — Ред.). Влада Стамбула допомагає в організації", — повідомив Туркі.

Наступним суперником українського чемпіона може стати Агіт Кабайєл. Він уже давно чекає на шанс битися з Олександром Усиком у бою за всі чемпіонські пояси.

