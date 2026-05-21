Головна Спорт

Усик та Верхувен провели стердаун: українець вийшов в унікальній вишиванці

Дата публікації: 21 травня 2026 23:59
Усик вразив образом на стердауні з Верхувеном у Єгипті
Олександр Усик — Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик провів фінальну битву поглядів із нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном напередодні поєдинку в Єгипті. Українець з’явився на церемонії у символічній білій вишиванці з золотим тризубом.

Про образ Усика в День вишиванки повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик не відпускав погляд суперника

Після офіційної пресконференції у Гізі спортсмени зустрілися поглядами під часс стердауну. Боксери впевнено дивились один одному в очі поки Едді Хірн не зупинив цей процес.

Образ Усика одразу став однією з головних тем серед уболівальників. Українець доповнив свій стиль чорним намистом та стриманим класичним образом.

Бій між Усиком та Верхувеном пройде 23 травня. Трансляція поєдинку в Україні буде доступна на "Київстар ТБ".

Для 39-річного Усика це буде перший вихід у ринг із липня 2025 року. Тоді українець достроково переміг Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
