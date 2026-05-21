Усик поразил образом на стердауне с Верхувеном в Египте

Александр Усик - Рико Верхувен. Фото: Reuters

Чемпион мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел финальную битву взглядов с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном накануне поединка в Египте. Украинец появился на церемонии в символической белой вышиванке с золотым трезубцем.

Об образе Усика в День вышиванки сообщил портал Новини.LIVE.

Усик не отпускал взгляд соперника

После официальной пресс-конференции в Гизе спортсмены встретились взглядами во время стердауна. Боксеры уверенно смотрели друг другу в глаза пока Эдди Хирн не остановил этот процесс.

Образ Усика сразу стал одной из главных тем среди болельщиков. Украинец дополнил свой стиль черным ожерельем и сдержанным классическим образом.

Бой между Усиком и Верхувеном пройдет 23 мая. Трансляция поединка в Украине будет доступна на "Киевстар ТВ".

Для 39-летнего Усика это будет первый выход в ринг с июля 2025 года. Тогда украинец досрочно победил Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

