Караваєв відповів на чутки про трансфер до Шахтаря

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв відповів на запитання, яке турбує багатьох уболівальників команди. Вихованець "Шахтаря" прокоментував чутки про повернення до "гірників". Це сталося після фіналу Кубка України із "Черніговим".

Караваєв постарався зберегти інтригу у питанні про передбачуваний трансфер, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на " УПЛ ТБ ".

У рамках фіналу Кубка України київське "Динамо" обіграло "Чернігів" із рахунком 3:1. Попри те, що матч, особливо його перший тайм, виявився складним для біло-синіх, вони зуміли завоювати путівку до кваліфікації Ліги Європи. Олександр Караваєв міг забити гол у цьому матчі, а після фінального свистка відповів на запитання журналістів.

Що Караваєв сказав про трансфер

Захисник "Динамо" не став відразу заперечувати можливість переходу до донецького "Шахтаря". Олександр Караваєв нагадав, що до кінця сезону "біло-синім" належить провести ще один матч. Після цього 33-річний футболіст відповість на всі запитання.

"Прийде час — і ви обов'язково все дізнаєтесь", — заявив захисник.

Олександр Караваєв перейшов до "Динамо" з луганської "Зорі" у 2019 році. Цього сезону він зіграв 32 поєдинки у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач. За інформацією журналістів, "Шахтар" готовий запропонувати ветерану контракт на два сезони.

