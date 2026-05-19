Усик приміряв унікальний пояс WBC Король Нілу перед боєм у Гізі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик у Єгипті зустрівся з президентом Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман. Український боксер також уперше приміряв спеціальний пояс WBC "Король Нілу", який підготували до поєдинку проти Ріко Верхувена.

Усик приміряв пояс "Король Нілу"

Унікальну нагороду створили спеціально для майбутнього бою українського чемпіона та чемпіона Glory Верхувена. Пояс виконаний у золотих кольорах і містить елементи, пов’язані з історією й символікою Єгипту.

У центрі розташований великий логотип WBC, а сам дизайн доповнений декоративними зображеннями Нілу й стародавніх єгипетських символів. Організатори планують вручити пояс переможцю головного бою вечора у Гізі.

Під час зустрічі з Маурісіо Сулейманом Усик оглянув нагороду та зробив кілька спільних фото з президентом WBC.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипті. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.

Для українця це стане третім захистом чемпіонського поясу WBC після першої перемоги над Тайсоном Ф’юрі, у якого він забрав титул.

