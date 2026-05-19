Головна Спорт Усик вже одягнув новий чемпіонський титул до його бою з Верхувеном

Дата публікації: 19 травня 2026 23:38
Усик приміряв унікальний пояс WBC Король Нілу перед боєм у Гізі
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик у Єгипті зустрівся з президентом Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман. Український боксер також уперше приміряв спеціальний пояс WBC "Король Нілу", який підготували до поєдинку проти Ріко Верхувена.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на WBC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик приміряв пояс "Король Нілу"

Унікальну нагороду створили спеціально для майбутнього бою українського чемпіона та чемпіона Glory Верхувена. Пояс виконаний у золотих кольорах і містить елементи, пов’язані з історією й символікою Єгипту.

У центрі розташований великий логотип WBC, а сам дизайн доповнений декоративними зображеннями Нілу й стародавніх єгипетських символів. Організатори планують вручити пояс переможцю головного бою вечора у Гізі.

Під час зустрічі з Маурісіо Сулейманом Усик оглянув нагороду та зробив кілька спільних фото з президентом WBC.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипті. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.

Для українця це стане третім захистом чемпіонського поясу WBC після першої перемоги над Тайсоном Ф’юрі, у якого він забрав титул.

Олександр Усик WBC Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
