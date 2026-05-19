Головна Спорт Сабо не вірить у те, що Мальдера досягне успіху в збірній України

Сабо не вірить у те, що Мальдера досягне успіху в збірній України

Дата публікації: 19 травня 2026 12:01
Сабо пояснив, чому не вірить в успіх Мальдери у збірній України
Андреа Мальдера під час пресконференції. Фото: скриншот Youtube

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо скептично поставився до призначення Андреа Мальдери новим наставником "синьо-жовтих". Напередодні італієць підписав з УАФ контракт терміном на 2 роки. Він став першим іноземцем в історії, який працюватиме з національною командою.

Сабо вважає, що збірну України повинен був очолити інший тренер, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Одним із кандидатів на пост наставника національної команди був Мирон Маркевич. Йожеф Сабо вважає, що саме його повинна була вибрати УАФ. Ветеран тренерського цеху має досвід роботи з "синьо-жовтими", і експерт вважає, що Маркевичу не дали проявити себе в національній команді. Сабо заявив, що варто було б виправити ситуацію зараз.

Що не так із призначенням Мальдери

Йожеф Сабо впевнений, що причиною запрошення італійського тренера стало те, що він працював у штабі Андрія Шевченка. Однак експерт вважає, що це не допоможе Андреа Мальдері домогтися в збірній України успіху.

Сабо вказав на деградацію "вільних художників" національної команди. Він заявив, що Віталій Буяльський, Володимир Бражко та Микола Шаперенко перестали прогресувати.

"У нас навіть збірної як такої немає. Я не можу знайти футболіста, який би мені подобався за всіма параметрами. А Мальдера ніде не працював головним тренером, тільки помічником. Бути першим набагато складніше", — заявив Сабо.

яка роль буде у Тараса Степаненка в тренерському штабі Андреа Мальдери.

як Руслан Маліновський попрощався з уболівальниками італійського "Дженоа".

Збірна України з футболу Йожеф Сабо Андреа Малдера
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
