Сабо пояснив, чому не вірить в успіх Мальдери у збірній України

Андреа Мальдера під час пресконференції.

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо скептично поставився до призначення Андреа Мальдери новим наставником "синьо-жовтих". Напередодні італієць підписав з УАФ контракт терміном на 2 роки. Він став першим іноземцем в історії, який працюватиме з національною командою.

Сабо вважає, що збірну України повинен був очолити інший тренер, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Одним із кандидатів на пост наставника національної команди був Мирон Маркевич. Йожеф Сабо вважає, що саме його повинна була вибрати УАФ. Ветеран тренерського цеху має досвід роботи з "синьо-жовтими", і експерт вважає, що Маркевичу не дали проявити себе в національній команді. Сабо заявив, що варто було б виправити ситуацію зараз.

Що не так із призначенням Мальдери

Йожеф Сабо впевнений, що причиною запрошення італійського тренера стало те, що він працював у штабі Андрія Шевченка. Однак експерт вважає, що це не допоможе Андреа Мальдері домогтися в збірній України успіху.

Сабо вказав на деградацію "вільних художників" національної команди. Він заявив, що Віталій Буяльський, Володимир Бражко та Микола Шаперенко перестали прогресувати.

"У нас навіть збірної як такої немає. Я не можу знайти футболіста, який би мені подобався за всіма параметрами. А Мальдера ніде не працював головним тренером, тільки помічником. Бути першим набагато складніше", — заявив Сабо.

