Маліновський емоційно попрощався з фанатами Дженоа в останньому матчі

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Український півзахисник Руслан Маліновський провів останній домашній матч у складі "Дженоа". Після фінального свистка фанати генуезького клубу емоційно попрощалися з українцем.

Про прощання Маліновського повідомив портал Новини.LIVE.

Останнім домашнім матчем Маліновського за "Дженоа" стала гра 37-го туру Серія А проти "Мілана". Команда українця поступилася з рахунком 1:2, однак після матчу увага вболівальників була прикута саме до прощання з хавбеком.

Фанати аплодували Маліновському з трибун та подякували йому за виступи у футболці клубу. Українець також емоційно відреагував на підтримку та після завершення зустрічі підійшов до секторів уболівальників.

Раніше "Дженоа" офіційно підтвердила, що Маліновський залишить команду після завершення сезону. Українець виступав за італійський клуб із 2023 року та за цей час став одним із ключових футболістів команди.

У нинішньому сезоні півзахисник неодноразово стикався з травмами, однак залишався важливим футболістом для "Дженоа". Вболівальники клубу не раз відзначали його самовіддачу, техніку та лідерські якості на полі.

За інформацією італійських медіа, наступним клубом Маліновського має стати турецький "Трабзонспор".

