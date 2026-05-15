Динамо продовжить контракт з Ігорем Костюком ще на два роки

Ігор Костюк перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" продовжить співпрацю з головним тренером Ігорем Костюком. Столичний клуб уже вирішив залишити фахівця на наступний сезон. Очікується, що сторони підпишуть нову угоду терміном на два роки.

Костюк остаточно збереже статус основного тренера команди, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Ідеальне "Динамо"

Ігор Костюк очолив "біло-синіх" у статусі виконувача обов'язків після відходу Олександра Шовковського в листопаді минулого року. Уже в грудні 2025 року керівництво київського клубу офіційно затвердило фахівця на посаді щонайменше до завершення сезону. Під керівництвом 50-річного наставника команда провела 15 матчів, у яких здобула 11 перемог, один раз зіграла внічию та зазнала трьох поразок.

Ігор Костюк під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" продовжує боротьбу за трофей

Київський клуб посідає четверте місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Крім того, команда зберігає шанси завершити сезон із трофеєм. Уже 20 травня "Динамо" зіграє проти "Чернігова" у фіналі Кубка України. У клубі розраховують, що стабільні результати за Костюка допоможуть зберегти нинішній курс розвитку команди.

До роботи з основною командою Ігор Костюк багато років тренував молодіжні склади "Динамо" і вважався одним із ключових фахівців клубної академії. Під його керівництвом юнацькі команди киян неодноразово ставали чемпіонами України та успішно виступали в Юнацькій лізі УЄФА.

