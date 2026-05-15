Баварія погодила умови контракту з Ентоні Гордоном із Ньюкасла

Ентоні Гордон на тренуванні. Фото: Reuters/Scott Heppell

Мюнхенська "Баварія" досягла принципової домовленості з нападником "Ньюкасла" Ентоні Гордоном. Німецький клуб має провести переговори з англійською стороною про суму трансферу. Перехід може відбутися вже в літнє трансферне вікно.

"Ньюкасл" розраховує отримати за 25-річного футболіста близько 85 млн євро, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на talkSPORT.

Контракт Ентоні Гордона з англійським клубом діє до літа 2030 року. Раніше угоду з гравцем було продовжено в жовтні 2024 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 60 млн євро, однак "Ньюкасл" дав зрозуміти, що не погодиться на таку компенсацію.

Ентоні Гордон (ліворуч) на розминці. Фото: Reuters/Lee Smith

Гордон проводить найкращий сезон у кар'єрі

У сезоні 2025/26 форвард зіграв 46 матчів у всіх турнірах. На рахунку англійського футболіста 17 забитих м'ячів та 5 результативних передач. Форвард став одним із ключових гравців "Ньюкасла" завдяки швидкості, роботі без м'яча та універсальності в атаці. В Англії його регулярно називають одним із найпрогресивніших футболістів Прем'єр-ліги.

Ентоні Гордон перейшов у "Ньюкасл" з "Евертона" в січні 2023 року. За цей час він закріпився у складі збірної Англії та привернув увагу провідних європейських клубів. "Баварія" вже домовилася з гравцем, але укласти угоду з "сороками" буде складніше.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Джорджина Родрігес продемонструвала струнке тіло у відвертому купальнику.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кіліан Мбаппе вступив у відкритий конфлікт із головним тренером мадридського "Реала".