Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мбаппе та Арбелоа влаштували скандал після матчу Реалу

Мбаппе та Арбелоа влаштували скандал після матчу Реалу

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 07:30
Мбаппе публічн виніс в ЗМІ конфлікт з головним тренером Реалу
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" виникла неоднозначна ситуація навколо Кіліана Мбаппе після матчу 36-го туру чемпіонату Іспанії проти "Ов’єдо" (2:0). Французький форвард зробив гучну заяву про свій статус у команді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Yahoo Sports.

Альваро Абелоа
Альваро Абелоа. Фото: Reuters

Мбаппе поскаржився на свій статус у "Реалі"

Після матчу Мбаппе розповів журналістам, що головний тренер мадридців Альваро Арбелоа нібито пояснив йому рішення залишити в запасі тим, що він є четвертим нападником.

"Я був готовий вийти у стартовому складі, але Арбелоа сказав мені, що зараз я — четвертий нападник. Нічого страшного, потрібно поважати рішення тренера. Я працюватиму ще старанніше", — заявив француз.

У матчі з "Ов’єдо" Мбаппе з’явився на полі лише на 69-й хвилині. До цього "Реал" уже вів у рахунку завдяки голам Гарсії та Джуда Беллінгема.

Читайте також:

Після резонансних слів француза Арбелоа швидко відреагував на ситуацію та спростував інформацію про "четвертого форварда".

"Я б хотів мати чотирьох нападників, але у мене їх немає. Я ніколи не говорив Мбаппе нічого подібного. Очевидно, він мене неправильно зрозумів", — сказав наставник "Реала".

Попри цю ситуацію, Мбаппе проводить потужний сезон у складі мадридського клубу. У 42 матчах у всіх турнірах француз забив 41 гол та зробив сім результативних передач.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про нові світлини нареченої Кріштіану Роналду, які активно обговорювали користувачі соцмереж.

Також Новини.LIVE повідомляв, що затяжні перемовини щодо нового контракту коштували одному з українських футболістів броні.

Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Альваро Арбелоа
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації