Мбаппе публічн виніс в ЗМІ конфлікт з головним тренером Реалу

У мадридському "Реалі" виникла неоднозначна ситуація навколо Кіліана Мбаппе після матчу 36-го туру чемпіонату Іспанії проти "Ов’єдо" (2:0). Французький форвард зробив гучну заяву про свій статус у команді.

Мбаппе поскаржився на свій статус у "Реалі"

Після матчу Мбаппе розповів журналістам, що головний тренер мадридців Альваро Арбелоа нібито пояснив йому рішення залишити в запасі тим, що він є четвертим нападником.

"Я був готовий вийти у стартовому складі, але Арбелоа сказав мені, що зараз я — четвертий нападник. Нічого страшного, потрібно поважати рішення тренера. Я працюватиму ще старанніше", — заявив француз.

У матчі з "Ов’єдо" Мбаппе з’явився на полі лише на 69-й хвилині. До цього "Реал" уже вів у рахунку завдяки голам Гарсії та Джуда Беллінгема.

Після резонансних слів француза Арбелоа швидко відреагував на ситуацію та спростував інформацію про "четвертого форварда".

"Я б хотів мати чотирьох нападників, але у мене їх немає. Я ніколи не говорив Мбаппе нічого подібного. Очевидно, він мене неправильно зрозумів", — сказав наставник "Реала".

Попри цю ситуацію, Мбаппе проводить потужний сезон у складі мадридського клубу. У 42 матчах у всіх турнірах француз забив 41 гол та зробив сім результативних передач.

