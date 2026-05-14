Наречена Роналду Джорджина Родрігес знялася в бікіні біля океану

Наречена Кріштіану Роналду показала ідеальне тіло в бікіні
Наречена футболіста "Аль-Насра" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес взяла участь у новій рекламній кампанії бренду Calzedonia. На знімках 32-річна Родрігес позує в коричнево-білому бікіні на тлі океану і вілли.
Для зйомки Джорджині зробили легкий макіяж і природне укладання волосся, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт моделі.
Раніше Джорджина Родрігес також з'явилася на обкладинці журналу Elle. У грудневому випуску модель знялася в шкіряній куртці і корсеті з кристалами. У лютому наречена Роналду публікувала світлини в відвертій рожевій сукні з хутряним оздобленням і аксесуарами Hermes. Наречена Кріштіану Роналду регулярно бере участь у рекламних кампаніях світових брендів і залишається однією з найпопулярніших спортивних інфлюенсерів.
Джорджина продовжує активно розвивати модельну кар'єру
Після переїзду до Саудівської Аравії разом із Кріштіану Роналду популярність Джорджини Родрігес продовжила зростати. Вона активно співпрацює з модними брендами, знімається для глянцевих журналів і розвиває власні комерційні проєкти. На її акаунт в Instagram підписано понад 70 млн користувачів з усього світу.
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року. Пара познайомилася в Мадриді, коли Джорджина працювала в бутику Gucci. Разом вони виховують п'ятьох дітей та регулярно з'являються на публічних заходах, а також супроводжують одне одного на церемоніях і спортивних подіях.
