Син Кріштіану Роналду зацікавив ПСЖ та інші топ-клуби

Син Роналду опинився у сфері інтересів двох європейських грандів
Французький "ПСЖ" проявляє серйозний інтерес до сина Кріштіану Роналду. Паризький клуб стежить за виступами 15-річного Кріштіану Роналду-молодшого, який зараз грає за молодіжну команду "Аль-Насра". При цьому французький клуб не є єдиним претендентом на молодого форварда.
Інтерес до гравця також приписують мадридському "Реалу", "Баварії", дортмундській "Боруссії" та лісабонському "Спортінгу", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.
За сином Роналду стежать відразу кілька клубів
Син лідера збірної Португалії мріє побудувати кар'єру в європейському топ-клубі і регулярно перебуває під наглядом скаутів. У Саудівській Аравії також обговорюють можливість його переведення в основний склад "Аль-Насра" після завершення сезону-2025/26. Керівництво клубу планує оцінити прогрес футболіста й ухвалити рішення про його майбутнє.
Старший син Кріштіану Роналду виступає на позиції нападника і раніше займався в академіях "Реала", "Ювентуса" та "Манчестер Юнайтед". Після переїзду Кріштіану Роналду до Саудівської Аравії гравець продовжив розвиток у системі "Аль-Насра".
Восени 2025 року Роналду-молодший уперше отримав виклик до збірної Португалії U16, а навесні 2026 року тренувався з юнацькою командою мадридського "Реала".
Нагадаємо, сам Кріштіану Роналду забив свій 100 гол у чемпіонаті Саудівської Аравії, а його команда може стати чемпіоном.
Також Новини.LIVE писали про потрясіння в роздягальні мадридського "Реал", де футболісти вже почали битися.