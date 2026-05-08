Головна Спорт Син Роналду опинився у сфері інтересів двох європейських грандів

Син Роналду опинився у сфері інтересів двох європейських грандів

Дата публікації: 8 травня 2026 14:15
Син Кріштіану Роналду зацікавив ПСЖ та інші топ-клуби
Кріштіану Роналду із сином. Фото: instagram.com/cristiano/

Французький "ПСЖ" проявляє серйозний інтерес до сина Кріштіану Роналду. Паризький клуб стежить за виступами 15-річного Кріштіану Роналду-молодшого, який зараз грає за молодіжну команду "Аль-Насра". При цьому французький клуб не є єдиним претендентом на молодого форварда.

Інтерес до гравця також приписують мадридському "Реалу", "Баварії", дортмундській "Боруссії" та лісабонському "Спортінгу", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

За сином Роналду стежать відразу кілька клубів

Син лідера збірної Португалії мріє побудувати кар'єру в європейському топ-клубі і регулярно перебуває під наглядом скаутів. У Саудівській Аравії також обговорюють можливість його переведення в основний склад "Аль-Насра" після завершення сезону-2025/26. Керівництво клубу планує оцінити прогрес футболіста й ухвалити рішення про його майбутнє.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду з родиною. Фото: instagram.com/cristiano/

Старший син Кріштіану Роналду виступає на позиції нападника і раніше займався в академіях "Реала", "Ювентуса" та "Манчестер Юнайтед". Після переїзду Кріштіану Роналду до Саудівської Аравії гравець продовжив розвиток у системі "Аль-Насра".

Восени 2025 року Роналду-молодший уперше отримав виклик до збірної Португалії U16, а навесні 2026 року тренувався з юнацькою командою мадридського "Реала"

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
