Реал скликав екстрену нараду після бійки Тчуамені та Вальверде

Півзахисники мадридського "Реала" Орельєн Тчуамені та Федеріко Вальверде опинилися в центрі великого внутрішнього конфлікту команди. Напруга між гравцями виникла після жорсткого епізоду на тренуванні. Сутичка продовжилася вже за межами поля і потребувала втручання партнерів по команді.

Пізніше Вальверде довелося звернутися по медичну допомогу після удару головою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на El País.

Конфлікт Феде Вальверде з Орельєном Тчуамені продовжився і наступного дня. Уругваєць відмовився потиснути руку французу перед початком заняття, після чого між футболістами "Реала" знову сталася перепалка. Суперечка продовжилася в роздягальні, де Феде отримав розсічення і був доставлений до лікарні. Після інциденту клуб організував внутрішню нараду за участю тренерського штабу та керівництва.

У роздягальні "Реала" зростає напруга

Після появи інформації про конфлікт Вальверде виступив із публічною заявою. Півзахисник підтвердив сам інцидент і візит до лікарні, проте спростував повідомлення про бійку з Тчуамені. Футболіст заявив, що отримав травму після падіння на стіл під час емоційної суперечки. При цьому в іспанських медіа продовжують стверджувати, що між гравцями сталася саме фізична сутичка.

На тлі ситуації у ЗМІ з'явилася інформація і про інші проблеми всередині команди. Раніше повідомлялося про конфлікт Антоніо Рюдігера з Альваро Каррерасом під час тренування, коли німець дав ляпаса молодому одноклубнику. Сам Каррерас пізніше визнав, що між футболістами стався інцидент, але назвав його внутрішнім епізодом команди. Одночасно іспанські видання повідомляють про напружені стосунки частини гравців із головним тренером Альваро Арбелоа.

За даними іспанської преси, всередині мадридського клубу посилюється розкол у роздягальні. Деякі футболісти перестали нормально спілкуватися один з одним, а частина гравців більше не сприймає вимоги головного тренера. Керівництво "Реала" вже провело кілька екстрених зустрічей на базі команди і розглядає дисциплінарні заходи після останніх подій.

